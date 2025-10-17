Jednu vrstu mesa možete da jedete pre spavanja: Zbog nje ćete imati mnogo bolji san, kažu naučnici

Navike u ishrani pre spavanja mogu imati značajan uticaj na kvalitet sna, upozorava ekspertkinja Rozi Dejvidson.

Iako određena hrana može podstaći bolji san, postoje i namirnice koje treba izbegavati kako bi se izbegle nemirne supstance i loš kvalitet sna.

Hrana koja ometa san

Prema Dejvidson, tri vrste hrane treba izbegavati pre spavanja jer negativno utiču na varenje i hormone koji regulišu san:

Začinjena hrana kao što je kari može izazvati žgaravicu i nelagodnost, što može poremetiti san. Istraživanja iz 2011. i 2022. godine pokazala su da ljudi koji često konzumiraju začinjenu hranu imaju veći rizik od nesanice i problema kao što su refluks i loše varenje.

Masna i teška hrana, kao što su užine u kasnim noćnim satima nakon noćnog izlaska, može usporiti varenje i otežati zaspati. Studija iz 2023. godine pokazala je da ishrana bogata mastima smanjuje dubinu sna i pogoršava kvalitet sna.

Slatkiši i pića sa visokim sadržajem kofeina, kao što su kafa, energetska pića ili čokolada, mogu izazvati preteranu stimulaciju tela. To može dovesti do poremećaja šećera u krvi i noćnih buđenja, objašnjava Dejvidson.

Hrana koja poboljšava san

Iako neke namirnice ometaju san, druge mogu pomoći u njegovom poboljšanju. Dejvidson preporučuje sledeće kao zdrave alternative za večernju užinu:

Kivi: bogat je serotoninom, koji pomaže u regulisanju ciklusa spavanja, i antioksidansima i folatima koji podržavaju funkciju mozga.

Trešnje i ovas: Prirodno bogati melatoninom, hormonom koji reguliše san.

Banane: Sadrži magnezijum, kalijum i triptofan, neophodne za opuštanje mišića i nerava.

Orašasti plodovi (bademi i orasi): prepuni magnezijuma i melatonina, što ih čini odličnim izborom za kasno uveče.

Ćuretina: Odličan izvor triptofana, aminokiseline koja podstiče san.

Čaj od kamilice: opuštajući napitak bogat apigeninom, antioksidansom koji može smanjiti nesanicu i podstaći opuštanje.

Holistički pristup boljem snu

Dejvidson naglašava da je ključno završiti obrok dva do tri sata pre spavanja i izbegavati teške obroke neposredno pre spavanja. Pored toga, ona preporučuje usvajanje smirujuće rutine pre spavanja i fokusiranje na uravnoteženu ishranu.

„Najbolji način da se poboljša kvalitet sna je kombinacija uravnotežene ishrane i efikasnog upravljanja stresom“, kaže Dejvidson i dodaje da ne postoji magična hrana za spavanje, ali je opšta zdravstvena zaštita važna.

Ako želite miran san i osvežavajuće buđenje, pažljivo birajte šta ćete jesti pre spavanja i sledite ove savete stručnjaka.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com