Jeftin, a moćan napitak za mršavljenje: Pijte ga uveče pre spavanja, topi salo na stomaku bez gladovanja

Ovaj moćan napitak pomaže da skinete masne naslage u oko stomaka i na drugim delovima tela. Pijte ga pre spavanja i mršavite bez gladovanja.

Najbolji prirodan izvor gvožđa, mangana, cinka, bakra i kalcijuma. Moćan napitak sa cimetom i mlekom skida salo sa stomaka kao rukom, i to dok spavate.

Cimet je najbolji prirodan izvor gvožđa, mangana, cinka, bakra i kalcijuma, a koristi se se za opuštanje i jačanje imuniteta.

Takođe, naučno je dokazano da pola kašičice cimeta može da smanji nivo insulina u krvi, a pomaže i kod smanjenja lošeg holesterola. Ovaj začin je vrlo koristan za celi organizam, a pomaže i u mršavljenju tako što povećava temperaturu tela i na taj način topi masne naslage.

Donosimo recept za moćni napitak za mršavljenje sa cimetom i mlekom, koji se pre pred spavanje, ali kako da biste primetili rezultate morate malo korigovati i svoju ishranu. Trudite se da jedete zdravije i da izbegavate belo brašno i šećere.

Ovaj moćan napitak će pomoći da izgubite salo u predelu stomaka, ali manje ćete izgubiti na drugim kritičnim mestima kao što su butine, zadnjica i noge.

Sastojci:

480 ml mleka

1 kašika cimeta

Priprema:

Mleko sipajte u šerpu i dodajte cimet. Kuvajte dok ne krene da ključa, ali nemojte da dozvolite da proključa.

Pokrijte i sačekajte da se ohladi.

Konzumirajte napitak pre spavanja.

(Stvar ukusa)

