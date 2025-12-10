Jeftin, a moćan napitak za mršavljenje: Pijte ga uveče pre spavanja, topi salo na stomaku bez gladovanja

Najbolji prirodan izvor gvožđa, mangana, cinka, bakra i kalcijuma. Moćan napitak sa cimetom i mlekom skida salo sa stomaka kao rukom, i to dok spavate.
Cimet je najbolji prirodan izvor gvožđa, mangana, cinka, bakra i kalcijuma, a koristi se se za opuštanje i jačanje imuniteta.
Takođe, naučno je dokazano da pola kašičice cimeta može da smanji nivo insulina u krvi, a pomaže i kod smanjenja lošeg holesterola. Ovaj začin je vrlo koristan za celi organizam, a pomaže i u mršavljenju tako što povećava temperaturu tela i na taj način topi masne naslage.
Donosimo recept za moćni napitak za mršavljenje sa cimetom i mlekom, koji se pre pred spavanje, ali kako da biste primetili rezultate morate malo korigovati i svoju ishranu. Trudite se da jedete zdravije i da izbegavate belo brašno i šećere.
Ovaj moćan napitak će pomoći da izgubite salo u predelu stomaka, ali manje ćete izgubiti na drugim kritičnim mestima kao što su butine, zadnjica i noge.
Sastojci:
- 480 ml mleka
- 1 kašika cimeta
Priprema:
Mleko sipajte u šerpu i dodajte cimet. Kuvajte dok ne krene da ključa, ali nemojte da dozvolite da proključa.
Pokrijte i sačekajte da se ohladi.
Konzumirajte napitak pre spavanja.
(Stvar ukusa)
