Jeftina, a moćna: Riba koja čini čuda za srce i mozak, a košta manje od 500 dinara

Najbolje za srce i mozak! Oslić je jeftina, a moćna riba, puna omega-3 masnih kiselina, koja čuva arterije

Bez obzira na to da li više volite rečnu ili morsku ribu ili neke druge morske plodove, svaku vrstu odlikuje bogatstvo hranljivih sastojaka, pre svega vitamina, minerala i aminokiselina.

Najviše se traže i pazare šarani i pastrmka. Međutim, još jedna riba se može naći u većim trgovinskim lancima i to jeftinije, a pritom sadrži više proteina, a manje kalorija. U pitanju je morska riba oslić!

Oslić ima malu energetsku vrednost pa se ubraja u dijetetske namirnice. Sto grama oslića sadrži 80 posto vode, 0,85 g masti i 17,2 g belančevina. Bogat je vitaminima B1 i B2, kalijumom, kalcijumom i fosforom. Pozitivno utiče na kosti i rad mozga.

Oslić je najrasprostranjenija riba Jadrana koja naraste do jedan metar i teži do 15 kilograma. Živi najčešće u većim morskim dubinama na muljevitom i peskovitom dnu. Vrlo je proždrljiva i hrani se svim ribama i rakovima. Ima posebno meko, nemasno i ukusno belo meso. Najčešće se prži na ulju ili peče na roštilju. Koristi se i za pripremu brodeta ili supa, a vrlo je ukusan i sušen.

Oni koji imaju problema sa holesterolom, oslić sadrži svega 0.3 grama masti i bogat je omega-3 masnim kiselinama koje povoljno deluju na srce.

(Objektiv.rs / Zdravlje)

