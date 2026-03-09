Jeftina žitarica topi salo, normalizuje šećer u krvi, jedite je svaki dan

Jeftina žitarica koja normalizuje nivo šećera u krvi i podstiče sagorevanje masti povezano sa starenjem. Obavezno uvrstite bulgur u ishranu.

Pola kilograma ove žitarice košta manje od 350 dinara. Ova jeftina žitarica veoma je dobra za normalizaciju šećera u krvi, a topi salo kao rukom.

Bulgur je izuzetno zdrava žitarica, a ono što je najvažnije, sprema se brzo i jednostavno. Ako želite zdrav i ukusan obrok, a ujedno i da unesete novine u svoj jelovnik, obavezno isprobajte bulgur.

Dostupan je u različitim varijantama i potrebno mu je oko 5-20 minuta da se kuva, u zavisnosti od vrste i načina pripreme. Bulgur je prethodno polukuvan, tako da ne traje dugo za pripremu. Što je zrno veće, duže je potrebno za kuvanje.

Sve blagodeti bulgura

Ako želite da stabilizujete šećer u krvi i oslobodite se viška kilograma, bulgur je namirnica koju treba da uvedete u svoj jelovnik. To je žitarica koja normalizuje nivo šećera u krvi i podstiče sagorevanje masti povezano sa starenjem.

Bulgur je bogat vlaknima koja usporavaju apsorpciju glukoze u krv i tako stabilizuju nivo šećera u krvi. Korisno je znati da što je bulgur tvrđi, to će bolje stabilizovati nivo šećera u krvi.

Kada je u pitanju gubitak kilograma, bulgur može biti vaš saveznik jer je složeni ugljeni hidrat koji povećava osećaj sitosti. Dovoljno ga je jesti nekoliko puta nedeljno, a u prodavnicama se može naći pakovanje od pola kilograma za manje od 350 dinara.

Bulgur je bogat vitaminima B, E i K, gvožđem, kalcijumom, natrijumom, fosforom, manganom, selenom i antioksidansima. Normalizuje rad digestivnog trakta, jača imuni sistem i blagotvorno deluje na nervni sistem.

Bulgur potiče sa Bliskog istoka, a potiče od pšenice koja potiče iz Mesopotamije i koja se uzgaja oko 12 hiljada godina. Ova jeftina žitarica se u početku koristila za proizvodnju hleba, a pre oko četiri hiljade godina počela je i proizvodnja bulgura.

Danas je ova namirnica karakteristična za Bliski istok i mediteransko područje, a često se koristi u Indiji, Pakistanu, Jermeniji, Libanu, ali i na Kipru i u Saudijskoj Arabiji. Čest je sastojak salata, jede se i kao prilog mesu ili ribi, ili kao samostalan obrok.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

