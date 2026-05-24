Ni avokado ni losos: Ovih 10 jeftinih namirnica sa pijace su čista infuzija zdravlja

Jeftine namirnice sa pijace često nadmaše avokado i losos po hranljivoj vrednosti. Evo deset koje stavite u korpu već ove subote.

Jeftine namirnice sa pijace u maju koštaju manje od jedne kafe na Vračaru, a po hranljivoj gustini bez problema obore i avokado i lososa iz uvoza.

Tegla domaćeg kiselog kupusa od 250 dinara donosi više vitamina C nego pola kile narandži, a niko o tome ne priča jer kupus ne izgleda fotogenično na Instagramu.

Zašto su jeftine namirnice sa pijace ispred uvoznih superhrana

Marketinška priča oko avokada, kinoe i čia semenki napravila je utisak da zdravlje stiže iz Perua i Meksika. Stvar je obrnuta. Sezonska zelen iz Padinske Skele ili Smedereva ima više aktivnih jedinjenja jer je ubrana pre 48 sati, ne pre tri nedelje. Domaći proizvodi sa pijace ne putuju brodom, ne sazrevaju u skladištu i ne gube hranljivu vrednost na svakom presedanju.

Deset stvari koje vredi staviti u korpu već danas

Kiseli kupus je prvi na listi. Tegla od kilogram ide oko 250 do 300 dinara, a jedna šolja pokriva više od polovine dnevnih potreba za vitaminom C. Fermentacija stvara probiotike koji rade ono što skupe kapsule iz apoteke obećavaju, a često ne ispune. Pasulj tetovac iz vreće od pola kile košta manje od jednog tosta i daje gvožđe, folate i vlakna u količinama koje avokado ni ne pominje.

Cvekla je sledeća, posebno mlada koja stiže krajem maja. Nitrati iz cvekle spuštaju krvni pritisak za nekoliko jedinica žive, a to je efekat koji se vidi u meta-analizi objavljenoj u časopisu „Journal of Nutrition“ o uticaju nitrata iz cvekle na krvni pritisak. Veza po 100 dinara, ne treba više.

Spanać i blitva u maju su najjeftiniji u godini. Veza od 80 dinara daje magnezijum, kalijum i lutein, koji štiti vid bolje od bilo kog suplementa.

Mladi luk i beli luk iz domaće proizvodnje sadrže alicin, jedinjenje koje istraživanja povezuju sa nižim holesterolom.

Crveni kupus po kilogramu od 120 dinara nosi antocijane, iste one pigmente zbog kojih borovnice koštaju kao zlato.

Šta je sa voćem koje se prodaje u maju

Jagode iz domaće bašte, prave mirisne, a ne one tvrde holandske, daju manganmagnezijum i vitamin C u dozi koju pomorandža ne pamti. Kilogram od 250 dinara hrani porodicu tri dana. Trešnje stižu krajem meseca, a njihova prirodna jedinjenja smiruju zapaljenske procese u zglobovima. Bolje od bilo kog praška za sportiste.

Koja je najjeftinija superhrana na srpskoj pijaci

Najjeftinija superhrana na srpskoj pijaci je kiseli kupus. Pokriva potrebe za vitaminom C, probiotike i vlakna, košta manje od evra po tegli, i čuva se mesecima u frižideru bez gubitka kvaliteta.

Šargarepa, krompir i zaboravljena papula od graška

Šargarepa po 60 dinara za kilo daje beta-karoten u dozi koja štiti kožu od letnjeg sunca bolje od pola kreme. Mladi krompir iz Guče ili Leskovca sadrži kalijum u količini koja banane stavlja u drugi plan.

Grašak iz mahune, sveže kupljen, ima više proteina po kalriji nego polovina paketa lososa, a kilogram košta 150 dinara. Spremite papulu od graška kao baba i imate obrok koji koštaiše manje od dostave.

Najveći problem nije izbor namirnice. Problem je što većina nas i dalje veruje da zdravlje ima cenu sa nalepnicom „organski uvoz“. Nema. Greška broj jedan.

Kako da ovo postane navika, a ne mesečna akcija

Idite u subotu pre devet ujutru. Tada su najsvežiji proizvodi, a tetke spuštaju cenu jer žele da prodaju ranije i odu kući. Nosite cegere, ne ostavljajte se kesama. Kupujte ono što tetka sama prodaje, ne preprodavce. Pitajte odakle stiže, ozbiljne tezge odgovore bez okolišanja.

Konsultujte lekara ako uzimate terapiju za pritisak ili razređivače krvi pre nego što napravite naglu promenu u ishrani, posebno sa cveklom i zelenišem bogatim vitaminom K.

Da li su zamrznute namirnice sa pijace zdrave kao sveže?

Jesu, čak i bolje od svežih iz supermarketa koje su brane nezrele i putovale danima do police

Koliko često treba ići na pijacu radi sveže hrane?

Dovoljno je jednom nedeljno, najbolje subotom ujutru, kad je ponuda najveća i cene najpovoljnije

Da li je kiseli kupus iz tegle isto što i sveže napravljen?

Domaći iz tegle sa pijace zadržava probiotike, dok industrijski iz tržnih centara često prolazi pasterizaciju koja uništava korisne bakterije

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

