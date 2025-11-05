Jela 3 suve šljive svaki dan pre doručka: Evo šta joj se dogodilo sa telom nakon mesec dana

Suve šljive su, bez sumnje, najbolje od sušenog voća. Za razliku od svežih šljiva, suve šljive mogu stajati u ostavi oko šest meseci. Kada se čuvaju u frižideru, u zatvorenoj posudi, ostaju jestive do godinu dana.

U sastavu suvih šljiva nalazi se koncentrirani sorbotol i vlakna, što im pruža veći laksativni efekt od svežih šljiva. Kako sveže, tako i ove suve šljive predstavljaju pravu malu riznicu kalijuma, vlakana, vitamina K, dok se u tragovima može naći magnezijum i gvožđe.

U bilo kom obliku šljiva je neverovatno bogata jedinstvenim fitonutrijentima, neohlorogenskom i hlorogenskom kiselinom. Te supstance su klasifikovane kao fenoli, a njihova uloga antioksidanata potvrđena je u više naučnih istraživanja. Od izuzetnog značaja je sposobnost sveže i suve šljive da se gvožđe u organizmu bolje iskoristi, a što se dovodi u vezu sa vitaminom C u plodovima tog voća.

Konzumiranje četiri do pet suvih šljiva daje vam oko 280 mg kalijuma ili oko 12% dnevnog preporučenog unosa. Evo nekoliko potencijalnih zdravstvenih dobrobiti jedenja suvih šljiva.

Suve šljive kao lek

Jedan od najstarijih kineskih lekova napravljen je upravo od suve (dimljene) šljive i nosi naziv ubai. Ovaj lek ublažava simptome mučnine, groznice i kašlja. Na vrhu liste od 24 vrste voća antioksidante moći nalazi se sveža šljiva (prunus domestica), dok je suva šljiva daleko ispred suvih smokvi, urmi, grožđa, kajsija, i to sa dva puta većom antioksidantom snagom.

Suve šljive su dobar izvor netopivih i topivih vlakana. Netopiva vlakna pomažu u održavanju redovne stolice, dok topiva vlakna pomažu u umerenoj probavi i apsorpciji hranjivih materija iz hrane. Suve šljive takođe sadrže sorbitol i hlorogensku kiselinu, koji mogu povećati učestalost stolice.

Antioksidansi i protivupalna svojstva suvih šljiva mogu sprečiti gubitak koštane mase i pomoći u održavanju zdrave gustoće i formiranja kostiju, prema kliničkim studijama. Veće količine vitamina K u suvim šljivama takođe pomažu u poboljšanju zdravlja kostiju.

Samo tri do četiri suve šljive dnevno mogu pomoći da neutrališete ćelije štetnih slobodnih radikala koji (negativno) utiču na pamćenje.

Zašto bi trebalo jesti suve šljive svaki dan

Istraživanja su pokazala da su flavonoidi prisutni u šljivama delotvorni kod zaštite od dobnog kognitivnog oštećenja. Redovno konzumiranje šljiva takođe pomaže u sprečavanju starosnih neurodegenerativnih poremećaja kao što su Alchajmerova i Parkinsonova bolest.

Suve šljive mogu pomoći u snižavanju nivoa glukoze u krvi i LDL holesterola (“lošeg holesterola”), istovremeno štiteći vaše ćelije od oštećenja koja mogu dovesti do bolesti.

Kada jesti suve šljive

Konzumiranje suvih šljiva ujutro odličan je način da iskoristite dobrobiti antioksidansa za početak dana. To može pomoći u redovnom pražnjenju creva i sprečiti zatvor. Osim toga, prirodni podsticaj energije iz suvih šljiva može vam pomoći da imate produktivnije i energičnije jutro. možda nije najbolje vreme za ublažavanje zatvora.

Laksativni efekat suvih šljiva može proći za nekoliko sati, a njihova konzumacija pre spavanja može izazvati nelagodu i poremećen san. Zbog toga je najbolje jesti suve šljive ranije tokom dana i to ostavlja dovoljno vremena za laksativni učinak pre spavanja.

