Jela je isključivo ove tri namirnice i smršala čak 60 kilograma, sada ne vežba i nema problema sa kilažom

Nekada je Keli Hogan, u najdebljoj fazi, imala 118 kilograma, a sada tvrdi da je smršala 60 kilograma bez puno muke.

Kada je shvatila da ugrožava svoje zdravlje gojaznošću, odlučila je da nešto mora da promeni, a rešenje je videla u ishrani bez ugljenih hidrata.

Ova 37-godišnja majka troje dece drastično je transformisala svoje telo, smršavši čak 60 kilograma i tvrdi da su za to zaslužne samo ti namirnice – jaja, meso i sir.

Ona ne samo da je ograničila svoju ishranu, već je svela isključivo na tri namirnice, što je rezultiralo drastičnim gubitkom kilograma pa danas teži 61 kilogram. „Na zidu imam odštampane sve nutrijente koje meso sadrži u sebi, a svakog dana jedem meso, jaja i sir bez ičeg drugog, nikad ne pravim izuzetke“, kaže Keli, a prenosi 24sata.hr.

Njena deca stara pet i tri godine i beba od osam meseci takođe jedu hranu s manje ugljenih hidrata, iako konzumiraju voće i povrće, dok je suprug Džejms obožavalac ugljenih hidrata i ne želi da ih se odrekne.

Nakon odricanja od ugljienih hidrata, Keli otkriva da joj ne nedostaju, ali priznaje da ponekad ipak žudi za maslacem od kikirikija. Ona upoređuje svoj odnos s ugljenim hidratima s onim zavisnika prema drogi. Sada smatra da je prekinula začarani krug zavisnosti zauvek i ne nedostaju joj čak ni slatkiši.

„Nemam želju za tom hranom. Kad sam bila na dijeti sa smanjenim unosom ugljenih hidrata, povremeno bi sebi dopustila slatkiše i to bi samo pogoršalo stvar“, kaže Keli.

Njeno gomilanje kilograma započelo je već u srednjoj školi, a po sopstvenom priznanju, probala je svaku dijetu koja postoji, ali nijedna dugoročno nije urodila plodom.

Porodični lekar joj je predložio ishranu bez ugljenih hidrata, rekavši joj da će jedino tako uspešno smršati. Ipak, s njenim metodama ne slažu se nutricionisti, koji navode da u toj ishrani višak belančevina i masnoća dovodi do toga da metabolizam proizvodi suviše ketona, jedninjena koji oštećuju bubrege, nerve, jetru i druge organe.

Što dijeta duže traje, to su oštećenja sve veća. Zbog preteranog unosa zasićenih masnoća mogu se začepiti krvni sudovi i izazvati srčani i moždani udar.

Iako na početku nije jela samo meso, sir i jaja, već i ribe i razno povrće, otkrila je da je poslednjih 20-ak kilograma izgubila tek na režimu odricanja.

Grubo govoreći, ona svakog dana pojede oko 900 grama mesa, najčešće piletinu ili odrezak. Pravi i omlete sa slaninom, a uživa u svežem i tvrdom siru.

„Više ne brojim kalorije već jedem kad sam gladna. Ne vežbam i nemam problema s kilažom“, rekla je na kraju.

(24sata.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com