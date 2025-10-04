Jela je samo voće 30 dana — rezultat će vas iznenaditi

Žena je odlučila da 30 dana jede isključivo voće kako bi isprobala ekstremnu dijetu bogatu prirodnim šećerima i vlaknima; eksperiment je dao brze promene u energiji i telesnoj težini, ali i nekoliko neočekivanih zdravstvenih posledica.

Kako je izgledao njen dnevni meni

Dnevni jelovnik sastojao se od raznovrsnog svežeg voća — banana, jabuka, grožđa, bobičastog voća, agruma i tropskog voća — ponekad u obliku smoothija ili salata, bez dodataka proteina, masti ili prerađene hrane.

Brze promene na telu i kilaži

U prva dva do tri dana primetila je poletan osećaj i smanjenje apetita, a kroz prvu nedelju i relativno brzo skidanje kilograma zbog smanjenog unosa kalorija i zadržavanja tečnosti; mnogi gledaoci bi ovakav rezultat smatrali motivišućim.

Energija, raspoloženje i varenje

Voće je pružilo trenutni priliv energije zbog prirodnih šećera, ali su se menjali i varirali nivoi šećera u krvi što je u nekim momentima dovodilo do nervoze i umora; pojava češćih stomačnih tegoba i gasova bila je česta zbog povećanog unosa vlakana.

Nedostaci proteina i masti

Nedostatak dovoljne količine proteina i zdravih masti doveo je do osećaja slabosti mišića, smanjene izdržljivosti pri fizičkoj aktivnosti i problema s održavanjem satnog nivoa sitosti; tokom eksperimenta autorka je priznala da joj je falila struktura obroka i osećaj „punog“ obroka.

Uticaj na kožu i imunitet

Povećan unos vitamina i antioksidanata povoljno je delovao na ten i sjaj kože, ali dominacija samo jednog tipa namirnica može oslabiti nutritivni balans i dugoročno uticati na imunitet ako se dijeta nastavi bez nadzora.

Preporuka stručnjaka

Kratkoročni rezultati, poput pada kilaže i poboljšanog osećaja nakon voćnih obroka, nisu garancija zdravog pristupa; nutricionisti ističu da ekstremne jednonamenske dijete nisu preporučljive bez medicinskog nadzora i da je uravnotežena ishrana, koja uključuje proteine, zdrave masti i povrće, sigurniji put ka održivom zdravlju.

