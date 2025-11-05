Jela po 3 urme dnevno, 12 dana zaredom – evo šta se desilo telu

Da li ste se ikada zapitali šta bi se dogodilo kada biste svakog dana jeli po 3 urme dnevno?

Ovo voće ne samo da je prirodno slatko i ukusno, već ima i izuzetnu hranljivu vrednost. Urme su bogate bakrom, kalijumom, manganom, vlaknima, magnezijumom i vitaminom B6 – a sadrže i gotovo sve druge vitamine, pa vam suplementi možda više neće ni biti potrebni.

Ako ih uvedete u svakodnevnu ishranu, vaše telo će vam brzo pokazati zahvalnost. Evo jedne od prvih promena koju ćete primetiti:

Urme podstiču zdravu probavu

Vaš digestivni sistem će raditi lakše i efikasnije. Urme su posebno korisne ako imate problema sa zatvorom, usporenom probavom ili osećajem težine. Zahvaljujući visokom sadržaju vlakana, one pomažu u regulaciji crevne flore i olakšavaju varenje. Nutricionisti ih često preporučuju i osobama koje se bore sa hemoroidima, jer deluju blago i prirodno.

Urme ublažavaju bol

Magnezijum je poznat po tome da deluje protivupalno i urme ga imaju u velikim količinama, pa može da ublaži bol i pomogne kod otoka, ali i da smanji upalu arterija i rizik od srčanih oboljenja, kao i Alchajmerove bolesti, artritisa itd.

Urme su veoma zdrave za trudnoću

69 žena koje su testirane imale su manje bolova tokom porođaja jer su konzumirale urme.

Za visok krvni pritisak i moždani udar

Visok nivo magnezijuma u ​​njima pomaže kada su u pitanju problemi sa visokim krvnim pritiskom. Kalijum takođe pomaže u snižavanju visokog krvnog pritiska.

Bolja funkcija mozga

Sprovedena su mnoga istraživanja koja su proučavala efekat ekstrakta urme na zdravlje mozga. Utvrđeno je da kada imate dovoljno vitamina B-6, vaš mozak radi bolje.

To znači da možete više da se fokusirate i obrađujete informacije. Urme čine mozak spremnim za učenje.

Možda deluju skromno, ali urme su prava nutritivna riznica. Samo 3 urme dnevno mogu da pokrenu niz pozitivnih promena u telu – od bolje probave i ublažavanja bolova, do jačanja mozga i regulacije krvnog pritiska. Ako ih redovno konzumirate, ne samo da ćete osetiti više energije, već ćete svom telu pružiti podršku iznutra, bez dodatnih suplemenata. Zdravlje, snaga i fokus – sve to staje u tri slatka zalogaja dnevno.

