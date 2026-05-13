Jeli smo ga svaki dan i pucali od zdravlja: „Sirotinjsko“ jelo koje snižava holesterol, čisti creva i skida kilograme

Ovo sirotinjsko jelo krije niz zdravstvenih benefita za creva, srce i liniju. Probajte recept naših baka još danas.

Ovo sirotinjsko jelo sa sobom nosi niz zdravstvenih benefita, a generacije su uz njega rasle zdrave i jake. Reč je o obroku koji se decenijama pravio od svega nekoliko sastojaka, a danas se vraća na velika vrata.

Tradicionalni kačamak i njegovo poreklo

Kačamak spada u tradicionalna jela u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Makedoniji i Turskoj. Slično jelo se sprema svuda u svetu, a poznato je pod imenom palenta ili polenta.

Reč „kačamak“ potiče iz turskog jezika, od reči „kaçamak“, što znači kaša. Reč „polenta“ ili palenta potiče iz latinskog jezika i označava svako oljušteno i zdrobljeno zrno.

Smatra se da su kačamak i palenta zapravo isto jelo, ali mnogi tvrde da su ovo dva različita jela. Prema njima, razlika je u tome što se palenta pravi od kukuruznog griza ili od žutog kukuruznog brašna, dok se kačamak pravi od belog kukuruznog brašna.

Iako postoji verovanje da je kačamak nastao na prostorima naše zemlje, istraživanja pokazuju da je ovo jelo ipak nastalo u severnoj Italiji, gde se služilo kao tradicionalno seosko jelo.

Kačamak kao zamena za hleb

Istočna Srbija bila je karakteristična po tome što je za vreme posta često kačamak zamenjivao hleb. Kad nije bio post, imućniji seljaci su kačamak umakali u istopljen puter ili mast, u kojima je bilo i nadrobljenog sira.

Oni najimućniji kačamak su umakali u zagrejanu spržu, koja predstavlja tradicionalno jelo iz Južne Srbije.

U Homolju se kačamak pripremao samo za praznike ili povodom seoskih slava. Pojedini siromašni seljani radili su za nadnicu od jednog kilograma belog kukuruznog brašna.

Sastojci:

3 veće kutlače belog projanog brašna

1,5 l vode

soli po ukusu

sir ili kajmak

Priprema:

U veći sud sipati 1,5 l vode, zatim dodati soli po ukusu i staviti na šporet da voda provri. U provrelu vodu dodati brašno koje ne treba mešati.

Brašno treba da ostane na površini vode kao kupa. U sredini te kupe od brašna napraviti varjačom rupu i pustiti da lagano vri 20-30 minuta. Važno je da pri kuvanju ima dovoljno vode.

Kada brašno sasvim nestane sa površine, onda počinje mešanje koje je najbolje raditi drvenom kašikom. Na samom kraju preliti kajmakom ili sirom preko površine kačamka. Kuvane grudvice se tako razbijaju i masa postaje glatka i ujednačena.

Posluženje je najbolje dok je još vruć, jer se brzo steže. Uz njega ide čaša jogurta ili kiselog mleka, kako su radile bake. Tako pripremljen kačamak liči na obrok koji greje i utažuje glad u samo nekoliko zalogaja.

Koje su zdravstvene prednosti kačamka

Kačamak u svom sastavu ima prirodne masti, tj. karitenoide koje pospešuju bolji i kvalitetniji rad creva.

Takođe, ovo sirotinjsko jelo je odličano za otklanjanje viška kilograma. Kačamak smanjuje rizik dobijanja kancera, što je jedna od prednosti koje ljudskom organizmu pruža.

Konzumiranje ovog zdravog obroka donosi korist srčanom i cirkularnom zdravlju čoveka, piše Espreso.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com