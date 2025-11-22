Jelo vojvođanskih baka prepuno vitamina: Spremno je za 30 minuta i savršeno za probavu

Tajna koja se prenosi generacijama. Ovo jelo vojvođanskih baka je prava riznica zdravlja – spremno za tren, a greje dušu i leči stomak!

Zaboravljeno jelo vojvođanskih baka! Flekice sa kupusom su gotove za 30 minuta, a savršene su za probavu i prepune vitamina.

Flekice sa kupusom, starinsko jelo vojvođanskih baka koje se redovno nalazi na jelovniku mnogih porodica, izuzetno je zdravo, a istovremeno lako za pripremu: potrebna su vam samo 4 sastojka i 30 minuta vremena.

To je jelo koje je nekada bilo izuzetno popularno, a danas smo ga nekako zaboravili. Kupus je prava riznica vitamina i minerala, a istovremeno je bogat i vlaknima. Vlakna doprinose zdravom varenju i produžavaju osećaj sitosti, što je korisno i u slučajevima kada pokušavate da izgubite na kilaži.

Sastojci:

1 glavica kupusa (1-1,5 kg)

ulje za prženje

so i biber po ukusu

250 grama flekica (testenina kvadratnog oblika 2×2 cm) ili druge kratke posne testenine

Način pripreme:

Na ulju dinstati kupus iseckan na rezance u poklopljenoj posudi. Kupus dok se dinsta pušta sopstveni sok i nije potrebno dodavati vodu. Posoliti i pobiberiti po ukusu. Kad kupus omekša, a to je otprilike posle dvadesetak minuta, dodati i flekice, tj. testeninu, koja je prethodno skuvana i oceđena od vode. Sve zajedno lepo promešati i servirati.

Zaboravljena riznica zdravlja

Nema razloga da flekice sa kupusom ostanu samo lepa uspomena iz detinjstva. Ovaj starinski recept je dokaz da su najzdravija jela često i najjednostavnija.

Za samo 30 minuta, dobijate kompletan, jeftin obrok koji je prava riznica vitamina i vlakana. Vratite ovo zaboravljeno jelo vojvođanskih baka na svoju trpezu i obezbedite telu odličnu probavu i osećaj sitosti, bez previše truda.

