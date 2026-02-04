Jetra prosto obožava ovaj sok: Pije se na prazan stomak, a otrove i masnoće čisti kao rukom

Umorni ste? Vaša jetra vapi za ovim sokom! Pijte ga svako jutro na prazan stomak i izbacite otrove i masnoće iz tela.

Stručnjaci jetru nazivaju laboratorijom našeg organizma i zato je jako važno da je ona zdrava. Pitali smo Ivanu Đurović, dijetetičara-nutricionistu koje prirodne sokove i lekovite namirnice voli naša jetra, i evo šta nam je ona predložila.

Na prvom mestu naša sagovornica izdvaja sok od šargarepe ili rendanu šargarepu, naročito ukoliko imate masnu jetru.

– Sok od šargarepe ili rendana šargarepa odlični su za stanje masne jetre, i trebalo bi ih konzumirati natašte. Takođe, naša jetra voli limun, kestenov med, paradajz, cveklu, sirove stabljike maslačka kojih treba pojesti oko 10 do 15 dnevno. Jesti što više u periodu od tri nedelje, tako se podstiče regeneracija jetre. Spanać jedite što češće kao salatu – kaže Ivana Đurović.

Jetra se nalazi u desnom gornjem delu trbuha. Ona ima tri strane: gornju, koja je ispupčena, donju koja leži na debelom crevu i želucu i zadnju kojom je jetra srasla za dijafragmu. Spoj gornje i donje strane predstavlja ivicu jetre koja se lako napipa kada je jetra uvećana ili spuštena.

Za jetru je odličan i sok od rotkve

Dnevno je dozvoljeno da se popije najviše kafena kašika ovog soka, koja podstiče izbacivanje masnoće.

Sok od svežih listova kupusa je takođe veoma delotvoran, jer podstiče regeneraciju jetre.

Jetra voli i sok od kupusa

– Moja preporuka su i suve šljive tj. kompot od suvih šljiva. Sprema se tako što 10 minuta kuvate suve šljive na laganoj vatri. Jedite tri puta dnevno po 10 kuvanih šljiva,15 minuta pre jela. Kura traje 12 dana, a podstiče izbacivanje masnoće iz jetre. Po potrebi ponovite kuru nakon tri meseca.

I crveni luk je dobar za jetru, a ovako se sprema lekoviti eliksir

– Petnaest kašičica sitno iseckanog luka, šest kašičica meda i dve kašičice pelina prelijte litrom belog vina, više puta dobro protreste, i uzimajte po dve kašičice pre obroka. Po potrebi ponovite kuru nakon šest meseci – savetuje Ivana Đurović.

Jetra voli i sok od samlevene ili skuvane artičoke jer reguliše njen rad, jača je i podstiče izbacivanje masnoće.

Da bi ovaj sok za jetru zaista radio kao čarolija, morate ga piti po posebnim pravilima.

Nikad bez kapljice ulja: Znamo, čudno zvuči, ali šargarepa u sebi ima super vitamin (A) koji se ne može apsorbovati bez malo masnoće! Uvek ubacite par kapi maslinovog ulja u sok. Jetra će vam biti zahvalna!

Popijte ga odmah: Zaboravite pravljenje soka unapred za sutradan. Čim ga iscedite, popijte ga! Ti „živi“ enzimi i vitamini nestaju čim se pomešaju sa vazduhom, a jetri treba maksimalna snaga

Samo na prazan stomak: Sok uvek pijte pre nego što bilo šta drugo pojedete. To je kao da gurnete „reset“ dugme — telo odmah upija sve dobrobiti bez gubljenja vremena na varenje druge hrane.

Jetra zaista jeste laboratorija našeg tela i zato je neophodno da je tretiramo s pažnjom. Srećom, priroda nam je dala jednostavne, jeftine, ali moćne saveznike poput šargarepe i suvih šljiva.

Uz minimalan trud, jedan gutljaj soka ujutru i par jednostavnih trikova, vaša jetra će se preporoditi. Ne tražite skupa rešenja; najbolje je ono koje vam je nadohvat ruke.

