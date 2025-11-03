Jetra strada od ove navike, a nije alkohol: Da li ste vi među ljudima koji ovo redovno rade?

Šta ne voli vaša jetra? Šećeri i slatka pića, rafisinisani ugljeni hidrati i prerađena hrana, crveno meso i alkohol uništavaju jetru,

Jetra ne voi pet stvari, one su najpogubnije, izbacite ih. Nekada nam je teško da se odreknemo pojedinih namirnica, naročito slatkiša i grickalica.

Mogli bismo danima da ih jedemo, jednostavno, organizam ih traži, ali treba da znamo da naše telo reaguje na sve što konzumiramo. Tako da se dešava da čak i ako su namirnice na prvi pogled dobre. One mogu negativno uticati na naše zdravlje, uništava jetru.

Šta kažu istraživanja?

Istraživanja pokazuju da konzumiranje umerenih količina dodatih šećera može udvostručiti proizvodnju masti u jetri što može dovesti i do bolesti masne jetre, ali i dijabetesa tipa 2. Unos čak i manjih količina tog šećera može dovesti do promena u metabolizmu.

U studiji koja je objavljena u Džornal of Hepatolodži utvrđeno je da fruktoza (šećer) u tečnom obliku može uticati na metabolizam jetre. U studiji je učestvovalo 94 muškaraca starosne dobi između 18 i 30 godina, sa indeksom telesne mase ispod 24. Istraživači su se odlučili za njih zbog manje telesne mase i kako bi smanjili šanse da su se kod njih već pojavile masti u jetri.

Uz korišćenje markera, otkriveno je da učesnici u studiji nisu konzumirali više kalorija nego pre studije. Iako su konzumirali isti broj kalorija, dodavanje napitaka zaslađenih šećerom i konzumacija fruktoze, uticali su na njihovo zdravlje. Uključujući na povećanje proizvodnje masti.

Američko udruženje za srce, savetuje ljudima da ne unose više od 6 odsto dnevnih kalorija iz dodatog šećera. Primera radi, mnoge Amerikanke bi trebalo da konzumiraju samo 100 kalorija (što je šest kašičica ili 25g dodatog šećera). Muškarci bi trebalo da konzumiraju 150 kalorija (9 kašičica ili 36g).

Ipak, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti izvestio je da prosečan Amerikanac konzumira čak 17 kašičica fruktoze dnevno. To je zbog činjenice da mnoga prerađena hrana koju svakodnevno jedemo sadrži dodate šećere, a neki od njih su skriveniji od drugih. Tako se oni mogu naći u bilo kojoj namirnici od žitarica koju redovno unosimo za doručak, ali i u sirevima i obrocima iz mikrotalase pećnice.

Flaširana pića, posebno sokovi, jesu alarm za uzbunu. Ako želite da vaša ishrana bude izbalansirana i da imate zdravu jetru, pogledajte navike koje bi trebalo da izbegavate.

Šećer i slatka pića

Pića zaslađena šećerom poput gaziranih i sportskih pića, deserti, slatkiši su izvor su dodatog šećera koji je štetan za jetru. Šećer i kukuruzni sirup iz ovih izvora pretvaraju se u masti jer nisu izvor energije.

Rafinisani ugljeni hidrati

Sve vrste peciva i kolača koji se prave od rafinisanih žitarica a tu spadaju đevreci, krofne, peciva spadaju u ovu grupu. Beli hleb, lepinje za burger hotdog takođe. Ove namirnice podižu nivo šećera u krvi i mogu dovesti do insulinske rezistencije.

Prerađena hrana

Smrznute večere, sve što dolazi u kutiji, konzervi je visoko obrađena hrana. Ove namirnice ne samo da sadrže u sebi visoko rafinisane ugljene hidrate i dodate šećere već i u sebi imaju soli.

Crveno meso

Iako je s jedne strane zdravo ga jesti i poželjno je na meniju osoba koje su malokrvne čini se da crveno meso ima i svojih loših strana. Kao izvor zasićenih masti povezan je sa masnom bolešću jetre. Hrana sa visokim sadržajem masti ima snažan efekat na povećanje triglicerida u jetri.

Alkohol uništava jetru

O štetnosti alkohola ne moramo govoriti, ali je važno znati da i umerena upotreba alkohola dodatno nakuplja masti u jetri. Zato se preporučuje, ako je moguće potpuno izbegavanje alkohola.

Uklanjanje ovih nezdravih navika mogu vam poboljšati zdravlje jetre a svakako možete izgubiti i na težini ukoliko vam je to cilj.

