Spas u šoljici: Jutarnja kafa dokazano smanjuje rizik od jedne bolesti koje se Srbi najviše plaše

Jutarnja kafa nije samo navika, već tihi saveznik metabolizma. Saznajte koliko šoljica dnevno menja igru i kada da je popijete.

Jutarnja kafa u količini od tri do četiri šoljice dnevno može ozbiljno da smanji rizik od dijabetesa tipa 2.

To je bolest od koje u Srbiji strepi svako ko u porodici ima problem sa povišenim šećerom, pa ovaj ritual u stvari nije porok, već odlična preventiva.

Međutim, većina nas tu prirodnu zaštitu sama pokvari pre prvog gutljaja – sa dve kašičice šećera, kašikom šlaga i onim jednim „usputnim“ keksom.

Zato se posle čudimo što nam laboratorijski nalazi svake godine pokazuju sve gore brojke.

Zašto je baš dijabetes tipa 2 u fokusu

U Srbiji skoro svaki deseti odrasli čovek živi sa dijabetesom, a najgora stvar je što mnogi od njih to još uvek i ne znaju.

Strah je potpuno opravdan jer ova bolest tiho, godinama i bez ikakvih simptoma oštećuje krvne sudove, oči i bubrege.

Upravo tu na scenu stupa kafa, ali ne samo zbog kofeina.

Ona je ozbiljan prirodni paket sa više od hiljadu korisnih jedinjenja, gde glavnu reč vode moćni antioksidansi, hlorogenska kiselina i magnezijum.

Ova kombinacija direktno pomaže jetri da bolje kontroliše glukozu, a mišićima da pravilno reaguju na insulin.

Šta pokazuju ozbiljna istraživanja

Veliko naučno istraživanje objavljeno u stručnom časopisu „Nutrients“ potvrdilo je da redovno ispijanje kafe dokazano smanjuje rizik od dijabetesa tipa 2.

Najbolje rezultate i najjaču zaštitu pokazali su upravo oni koji piju između 3 i 4 šoljice dnevno.

Detalje možete pogledati u radu o uticaju kafe na rizik od dijabetesa tipa 2, koji obuhvata podatke iz više od trideset studija.

Ljudi koji redovno piju kafu imaju u proseku za 25 odsto manji rizik od ove bolesti u odnosu na one koji je skoro nikada ne konzumiraju.

Da li je važno kada popijete prvu kafu

Važnije je nego što mislite.

Ujutru nam je nivo kortizola prirodno visok, a samim tim i šećer u krvi zna blago da skoči.

Zato je najbolje da prvu kafu popijete 30 do 60 minuta nakon buđenja, i to tek nakon što popijete čašu vode i pojedete bar neki sitan zalogaj.

Tako ćete mnogo manje opteretiti organizam nego ako je srknete na prazan stomak, na brzinu, dok još obuvate cipele na vratima.

Ispijanje kafe na potpuno prazan želudac kod mnogih ljudi podiže kiselinu i ozbiljno iritira sluzokožu.

To je i glavni razlog zašto se ogroman broj ljudi žali na težinu i pritisak u stomaku koji traju sve do podneva.

Koliko kafe dnevno je optimalno?

Evropske zvanične preporuke kažu da je do 400 miligrama kofeina dnevno potpuno bezbedno za zdravu odraslu osobu.

U praksi, to su otprilike tri espresa ili četiri domaće kafe srednje jačine.

Naravno, trudnice i osobe koje imaju problem sa aritmijama uvek treba prvo da se konsultuju sa lekarom.

Kod kafe pravilo „više je bolje“ jednostavno ne važi.

Već posle pete šoljice gube se sve zdravstvene prednosti, a na njihovo mesto dolaze nesanica, drhtanje ruku i skok pritiska.

Greška broj jedan koju Srbi prave

Glavni problem je šećer.

Ako stavite samo dve kašičice u svaku šoljicu, a pijete ih nekoliko dnevno, vi nesvesno unesete i po deset kašičica čistog šećera svakog dana, ne računajući sokove i slatkiše.

Time potpuno poništavate svaku metaboličku korist o kojoj govore naučne studije.

Druga velika greška su popularne instant kafe iz kesica.

Kada pogledate sastav tih mešavina, količina šećera i hidrogenizovanih masti je tolika da taj napitak u stvari više liči na kalorijski desert nego na pravu kafu.

Jedina verzija koja dokazano pomažu vašem zdravlju jeste čista crna kafa bez šećera, ili eventualno sa malo pravog mleka.

Kome jutarnja kafa ipak ne odgovara?

Ovaj ritual bi trebalo da izbegavaju osobe koje imaju problem sa nelečenim visokim pritiskom, želudačnim refluksom, teškom anksioznošću i aritmijama.

Takođe, ako pijete lekove za štitnu žlezdu, obavezno sačekajte najmanje sat vremena pre prve šoljice.

Kafa dokazano smanjuje apsorpciju levotiroksina, pa lek u suprotnom neće imati puni efekat.

Ukoliko već imate dijagnozu povišenog šećera ili granične vrednosti, pre bilo kakve promene navika obavezno porazgovarajte sa svojim lekarom.

Ovaj jutarnji ritual jeste koristan za većinu ljudi, ali nikada ne može da zameni individualni savet lekara i redovnu kontrolu.

Šta zapravo radi šoljica koju pijete sutra

Pomaže jetri da bude umerenija sa oslobađanjem glukoze, snabdeva organizam polifenolima i daje vam pola sata mentalne jasnoće u kojoj donosite bolje odluke o doručku. A doručak, biće iskren, vredi više od same kafe.

Koliko šoljica vi popijete pre podneva i da li ste neku od svojih jutarnjih navika ikada povezali sa nalazima krvi

Da li jutarnja kafa sa mlekom ima isti efekat kao crna

Pravo mleko ne uništava polifenole značajno. Problem nastaje kod zaslađenih mlečnih napitaka i kesica sa veštačkim dodacima.

Može li kafa zameniti doručak

Ne. Kafa bez hrane podiže kortizol i kasnije izaziva napad gladi. Uz nju treba jaje, integralni hleb ili voće.

Da li dekafeinizovana kafa pruža istu zaštitu

Delimično. Veći deo zaštitnog efekta dolazi od polifenola koje sadrži i bezkofeinska verzija, pa je dobra alternativa za osetljive

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

