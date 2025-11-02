Jutarnji obrok za zdravlje: Daje snagu i jača organizam, a čisti creva i skida kilograme kao rukom

Ukoliko razmišljate šta biste za jutarnji obrok, probajte sa kašom koja je sastavni deo doručka mnogih Rusa.

Najzdravija opcija za jutarnji obrok: Ako je spremite sa vodom i malo ulja – dobićete posni obrok, a ako je spremite sa mlekom, medom i orasima, dobijate hranljivu užinu i zdrav slatkiš.

Sastavni je deo doručka mnogih Rusa.

Reč je o kaši od heljde.

Heljdina kaša je baza za većinu jela, dok se za doručak koristi kao osnovna namirnica.

Za šta je sve dobra kaša od heljde?

1. Lečenje virusa i zaraznih bolesti

Kašu od heljde su lekari odavno počeli da prepisuju pacijentima koji pate od prehlade. To se dešava zbog pozitivnog uticaja rutina. Rutin obnavlja zidove krvnih sudova, pa je moć heljde odavno poznata u medicini.

2. Poboljšava stanje krvnih sudova

Rutin je toliko dobar u jačanju krvnih sudova da ga farmaceutska industrija koristi pri pravljenju lekova. Heljda je posebno korisna za ljude koji pate od dijabetesa. Kaša od heljde pomaže kod hemoroida, proširenih vena, srčanih i venskih patologija. Ako krompir i hleb zamenite heljdom, ozbiljno ćete poboljšati svoje zdravlje.

3. Leči anemiju uslovljenu nedostatkom gvožđa

Kada nedostaje hemoglobin u krvi, to znači da vaše ćelije gladuju. Heljda je bogata gvožđem zato se preporučuje kod ljudi koji pate od anemije. Kod težih slučajeva obavezno je konzumiranje lekova koje su doktori prepisali, ali i ishrana bogata gvožđem, uključujući i heljdu.

4. Pomoć u gubljenju kilograma

Odavno je poznato da se heljda koristi kao glavni proizvod za mršavljenje kod strogih dijeta. Heljda je izuzetno niskokalorična i zdrava namirnica. Ukoliko ste na dijeti, kaša od heljde je nešto što biste trebali da doručkujete svaki dan.

5. Savršena ishrana za trudnice

Heljda ima visok nivo folne kiseline, što je posebno neophodno za zdravlje buduće majke i bebe, jer podstiče stvaranje krvi i telo čini otpornijim na štetne uticaje iz okruženja.

Recept za kašu od heljde

Potrebno:

voda,

so,

heljdino brašno

Priprema:

Stavite slanu vodu na ringlu da provri. Kada provri, sklonite sa ringle pa dodajte heljdino brašno.

Mutite dok ne dobijete glatku smesu.

U ovakvu kašu možete da dodajete: sir, kajmak, jogurt, ostale semenke (orahe, bundevino sebe, suncokretovo seme) ili možete da napravite slatku kašu dodajući heljdinoj kaši med, suvo grožđe itd.

Izuzetno hranljiv posni jutarnji obrok je ako u ovakvu kašu od heljde dodate prepržene pečurke sa lukom.

