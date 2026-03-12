Kafa je lek, ako se pije ovako: Doktor izneo šokantne podatke o omiljenom napitku

Kafa je lek i korisna je, najveći efekat joj je pre jela. Srbi ne mogu da zamisle početak dana bez kafe. Često se pitamo koliko je zdrava?

Srbi ne mogu da zamisle početak dana bez kafe. Ali često se pokreću teme koliko je kafa zdrava i zašto je bolje piti je bez mleka. Ipak, jedan doktor kaže baš suprotno! Prema njemu, kafa je lek, ali samo kad se pije na ovaj način.

Prof. dr Vojislav Perišić gastroenterolog tvrdi da kafu treba piti prema sledećim merama i sa mlekom. On je na K1 televiziji otkrio koja kafa je dobra i koje mleko treba staviti u nju.

– Kafa je glavni kapitalni antioksidans. Antioksidanasi su antikancerska supstancija. Čak 15 odsto antioksidanasa, antikancerskih materija nalazi se u kafi koju popije prosečni Amerikanac. Antikancerske materije preventivno deluju protiv Alchajmera, karcinoma pankreasa i debelog creva, ali i ciroze jetre – rekao je prof. dr Perišić.

Postoje dve vrste kafe.

– Imamo dve vrste kafa, to su arabika i robusta. Arabika ima manje kofeina, a više antioksidantnih materija i daje prelepu aromu. Ona se bere, a ne žanje po zemlji. Poreklom je iz Etiopije i najskuplja je. Robusta se žanje, mahom je iz močvara Indonezije i Indije, ima dosta kofeina, ali ne daje dobar ukus. U arabici se uživa, a robusta budi. Najidealnija kafa je: 70 odsto arabike, a 30 odsto robuste, ipak je to jako teško naći – rekao je profesor.

Tvrdi da u Srbiji mnogi obožavaju kafu, ali da to nije kvalitetna kafa.

– Mi pijemo dosta loše mešavine, često je to otpadna robusta. U velikim transportima, dođe do pucanja džaka, oni to pokupe sa tih brodova, samelju i sterilišu. Kafa stimuliše moždane ćelije da rade sa asocijacionim vezama i takve osobe ne moraju da brinu da će dobiti Alchajmerovu bolest – rekao je prof. dr Voja za K1.

On savetuje da se kafa pije do tri puta dnevno i da šoljice budu male. Kafa je lek ako se pije tako.

– Tri puta po dve male kafe dnevno je dozvoljeno popiti. To je negde oko 400 stotine miligrama dnevno, malo manje od pola litre. Unos kafe štiti od karcinoma debelog creva, raka jetre, raka pankreasa. Kapitalna stvar za pankreas je da se unosi mnogo antioksidanasa sa hranom. Kafa je lek i korisna je, a najveći efekat joj je pre jela, da bi joj se što pre apsorbovao kofein i onda išao u tkiva, mozak, srce, pankreas, debelo crevo i jetru – rekao je prof. dr Perišić.

Mnogi se zalažu za to da kafu treba piti bez mleka, ali prof. dr Perišić ne.

– Mleko ima beta jedan kazein. On pored antioksidantnog dejstva ima i blago euforično dejstvo. Ono što podstakne kofein, kazein ga smiri i onda tu napravimo divan balans. Bademovo i pirinčano mleko nisu mleka. To su preparati sačinjeni od koštunjavih plodova iz koga se iscedi mast i voda. Oni nemaju sve kapitalne nutritiente koje imaju mleko životinjskog porekla. Nemaju cink i selen. Zdravije je u kafu dodati ovčije ili kozije mleko, jer u njima nema toksina, lipidni sastav ovih mleka je apsolutno najbolji – objasnio je on i dodao da nutricionisti nisu lekari i da ne mogu oni da vas savetuju.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

