Kafa koja pomaže da smršate: Potrebno je dodati samo jedan čudotvoran sastojak

Bulletproof kafu popularizovao je Dejv Aspri, tvorac istoimene kompanije, a tvrdi da se tajna efikasnosti krije u visokom procentu masti.

Aspri je autor četiri bestselera Njujork Tajmsa, tehnološki preduzetnik, osnivač kompanije Bulletproof Coffee i zagovornik istoimene dijete koja se bazira na sličnim načelima kao i Paleo dijeta, odnosno na verovanju da pri mršavljenju pomaže pojačana konzumacija namirnica s visokim udelom masti.

Osim što pomaže pri mršavljenju, pristalice ove dijete tvrde da ima i mnoge druge pozitivne uticaje na zdravlje – smanjuje holesterol, podiže energiju, uravnotežuje proizvodnju hormona i poboljšava koncentraciju i pamćenje. Konzumiranje kafe koju zovu bulletproof u jutarnjim satima daje energiju i izdržljivost bez opterećivanja želuca teškom hranom, tvrde zagovornici, a uz smanjeni unos ugljenih hidrata telo sagoreva masnoće i ketone, a što na kraju pomaže pri gubitku suvišnih kilograma.

Šta je uopšte bulletproof kafa?

Na najjednostavniji način objašnjeno, bulletproof kafa je obična kafa s dodatkom maslaca. Iako je kompanija Bulletproof Coffee proizvela i popularizovala sopstvenu kafu koja se priprema s MCT uljem i Ghee maslacem, u principu svako je može pripremiti na način da skuva kafu kakvu inače pije, ulije je u blender, doda joj kašičicu kokosovog ulja i kašičicu domaćeg maslaca i sve zajedno dobro izmeša. Količina kokosovog ulja i maslaca može se povećavati i smanjivati u zavisnosti od ličnih preferencija ukusa i jačine.

Prema bulletproof dijeti, bulletproof kafa zamena je za doručak koja zahvaljujući svojih 400 kalorija daje dovoljno energije do ručka, a on bi kao i večera trebalo da se sastoji od visokog unosa masnoća, umerenog unosa visokokvalitetnih proteina i organskog povrća. Ručak bi trebalo pojesti u 14, a večera najkasnije u 20 sati, a pridržavanje ovakvog režima navodno rezultira gubitkom do 0,5 kg dnevno.

