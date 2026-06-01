Pijete kafu na prazan stomak? Ovako spremljena ne smeta želucu, a daje duplo više energije!

Kafa na prazan stomak ne mora da peče želudac. Jedan trik sa zrnom i temperaturom menja sve, probajte već sutra ujutru.

Šolja od 200 mililitara u 7 ujutru, pre čaše vode i na prazan stomak, rutina je više od polovine ljudi u Srbiji. Tu zapravo počinje vaša jutarnja borba sa varenjem, jer je kafa na prazan stomak navika koja mnogima ne prija. Kafa nije zlo, ali način na koji je većina nas priprema pretvara taj prvi espreso u napad na sluzokožu želuca.

Glavni krivac nije kofein, kako mnogi greškom misle. Prave „ubice“ stomaka su previsoka temperatura vode, prepečeno zrno i to što napitak stiže pre nego što se telo hidrira. Ako vas muči gorušica ili težina, krajnje je vreme da promenite redosled kojim započinjete jutro.

Zašto nam baš ta prva jutarnja kafa ponekad ne prija?

Kortizol, onaj hormon koji nas prirodno budi, najviši je između 7 i 9 sati ujutru. U to vreme je naš želudac prirodno najosetljiviji, pa mu vrela, jaka kafa od 95 stepeni može biti preveliki izazov. Te kiseline iz zrna tada brže deluju na zid želuca, što kod mnogih izaziva onaj neprijatan osećaj težine, žgaravicu ili mučninu. Upravo zato se često osećate kao da vam je stomak „pun olova“ već nakon prve šoljice koju popijete na brzinu.

Da li se baš moramo odreći kafe pre doručka?

Uživanje u kafi pre jela nije nikakva strašna navika ako ste potpuno zdravi, ali za osobe koje imaju osetljiv želudac, ovaj ritual može pojačati tegobe. Nije poenta da se svoje omiljene šoljice potpuno odreknete, već da naučite kako da je pripremite da vam bude blaga i prijatna. Uz malu promenu temperature vode i načina na koji pijete svoju kafu, možete nastaviti da uživate u jutru bez ikakvih briga i bolova.

Kako da odaberete kafu koja je nežna prema vašem stomaku

Mnogi veruju da je tamno pržena kafa najjača, ali istina je zapravo drugačija. Svetlije pržena zrna u sebi čuvaju više kofeina i imaju manje onih oporih kiselina koje često muče želudac. Zapravo, tamna kafa nije jača, već je samo agresivnija prema vašoj sluzokoži. Ako birate srednje prženu arabiku koju sami sameljete neposredno pre kuvanja, dobićete odličan jutarnji užitak bez onog neprijatnog osećaja „pečenja“ iza grudne kosti.

Mala tajna savršene temperature vode

Važno je znati da voda za kafu nikako ne sme da vri. Najbolje je da temperatura bude između 88 i 92 stepena, što znači da je najbolje skloniti džezvu sa ringle čim krene prva pena. Ako radije kuvate filter kafu, samo sačekajte pola minuta nakon što voda proključa pre nego što je prelijete preko zrna. Ovako pripremljen napitak biće mnogo blaži, a ukus će ostati pun i bogat, baš onako kako najviše volite.

Mleko, cimet i jedna kašika koja menja sve

Kašika punomasnog mleka ili biljnog napitka neutrališe deo kiselina u kafi i obavija sluzokožu želuca tankim slojem masti. Nije ovo bapski savet, već posledica kako mlečna mast reaguje sa polifenolima iz kafe.

Prema istraživanju objavljenom u časopisu „Journal of Agricultural and Food Chemistry“, vezivanje mlečnih proteina sa hlorogenom kiselinom iz kafe menja apsorpciju ovih jedinjenja u organizmu.

Prstohvat cimeta u mlevenu kafu pre kuvanja smanjuje osećaj nadutosti, a ne menja ukus drastično. Probajte sutra ujutru, razlika se oseti već posle treće šolje kroz nedelju.

Kada je najbolje vreme za jutarnju kafu

Idealan trenutak je između 9 i 11 sati, kad kortizol prirodno počinje da pada. Tada kofein radi svoj posao bez sukoba sa vašim hormonskim ritmom. Ako morate pre, popijte prvo čašu mlake vode sa kapljicom limuna, sačekajte deset minuta i tek onda kafu. Telo vam se zahvali, a kafa konačno prestaje da bude razlog za stres u stomaku.

Osobama koje uzimaju lekove za štitnu žlezdu, krvni pritisak ili antidepresive savetujem razgovor sa lekarom pre nego što menjaju jutarnju rutinu. Kofein utiče na apsorpciju nekih lekova više nego što mislite.

Šta sigurno ne treba raditi pre prve šoljice

Pušenje i kafa na prazan stomak je kombinacija koja udvostručuje rizik od refluksa. Energetska pića pre kafe takođe. I ledena kafa odmah iz frižidera, pre bilo čega drugog, šokira želudac koji se još nije ni razbudio.

Da li je espreso lošiji za stomak od filter kafe

Espreso je koncentrisaniji, ali se pije brže i u manjoj količini. Filter kafa ima više kiselina po šolji, pa može više iritirati osetljiv želudac.

Koliko kafe je previše ujutru

Više od dve šoljice pre 10 ujutru kod većine ljudi povećava nervozu i lupanje srca. Ostavite treću za posle ručka.

Da li kafa sa mlekom goji

Sama kašika mleka nema značajan uticaj na težinu. Problem su zaslađivači i šlag, ne mleko

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

