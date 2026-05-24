Kafa pre spavanja vam ne smeta? Pogrešno, evo šta se dešava u telu dok mislite da mirno spavate cele noći

Kafa pre spavanja deluje bezopasno dok ne vidite šta se dešava sa srcem i mozgom u 3 ujutru. Pročitajte pre sledeće šolje.

Kafa pre spavanja vas ne drži budnim, vi to mislite. Telo se i dalje bori sa kofeinom u 3 ujutru, samo što vi to ne osećate svesno. Mozak prolazi kroz lakše faze sna, srce kuca brže, a ujutru se budite sa osećajem kao da ste spavali pola sata manje nego što jeste. I to nije slučajnost, već hemija.

Koliko sati kofein zaista ostaje u vama

Poluvreme razgradnje kofeina je oko 5 do 6 sati kod prosečne odrasle osobe. To znači da ako popijete espreso u 20h, u ponoć vam u krvi i dalje pluta polovina te doze. Kofein nije voda, telo ga ne izbacuje brzo. Kod pušača se razgrađuje brže, kod trudnica i osoba na kontracepciji čak duplo sporije.

Zato neko popije kafu posle 18h i tvrdi da spava kao top. Spava, ali plitko. Razlika između sata dubokog i sata površnog sna je razlika između odmornog i razbijenog jutra.

Šta tačno kofein radi vašem snu

Kofein blokira adenozin, molekul koji se nakuplja tokom dana i govori mozgu da je vreme za odmor. Kada blokirate taj signal uveče, vi ne ukidate umor, samo ga sakrijete. Umor se vraća, ali tek kada kofein popusti, a tada je već 4 ujutru i budite se bez razloga.

Istraživanje objavljeno u časopisu „Journal of Clinical Sleep Medicine“ pokazalo je da kofein uzet šest sati pre spavanja smanjuje ukupno vreme sna za više od sat vremena, čak i kada ispitanici tvrde da nemaju problem sa uspavljivanjem. Subjektivno osećate da spavate, objektivno gubite najvredniji deo noći.

Da li je kafa pre spavanja štetna za sve podjednako

Nije. Postoji genetska varijanta enzima CYP1A2 koja određuje da li ste brzi ili spori metabolizator kofeina. Brzi mogu da popiju duplu kafu u 21h i zaspu u 22h. Spori će se vrteti u krevetu do dva ujutru posle jedne šolje u 17h. Većina ljudi je negde između, ali bliže sporim nego što misli.

Trik koji menja igru, a niko ga ne primenjuje

Ako baš morate kafu uveče, popijte je tačno 90 minuta pre nego što legnete, ali sa čašom vode od 300 ml odmah posle. Voda ne ubrzava razgradnju kofeina, ali sprečava dehidrataciju koja pojačava buđenja oko 4 ujutru. Kombinujte to sa toplim tušem 30 minuta pre kreveta i pad telesne temperature će nadjačati deo stimulativnog efekta.

Drugi trik koji deluje banalno, a radi: poslednju kafu u danu popijte do 14h. Ne 16h, ne 15h. Do 14h. Tako u 22h u krvi imate manje od 15 odsto početne doze, što je granica iznad koje dubok san postaje problem.

Kada kafa uveče zaista nije problem

Ako radite noćne smene i spavate danju, pravila se menjaju. Tada je kafa pred krevet kontraproduktivna samo ako je popijete pre nego što završite posao. Za sve ostale, espreso pred spavanje je tihi sabotažer. Vi ne osećate štetu, vaš sledeći dan je oseća umesto vas.

Probajte sedam dana bez kafe posle 14h i uporedite kako se budite. Razlika je toliko jasna da većina ljudi ne pije više nikada posle podneva.

Da li dekofeinizirana kafa pre spavanja takođe smeta

Sadrži 2 do 5 mg kofeina po šolji, što je zanemarljivo za većinu ljudi. Ako ste spori metabolizator, i to vam može poremetiti san.

Pomaže li mleko u kafi da kofein deluje slabije

Ne smanjuje količinu kofeina, samo usporava upijanje za 10 do 20 minuta. Efekat na san ostaje isti.

Zašto se budim u 3 ujutru posle kasne kafe

Tada kofein popušta naglo, a adenozin se vraća uz „rebound“ efekat koji prekida REM fazu i izaziva buđenje.

Koliko sati pre spavanja vi popijete poslednju kafu, i da li ste primetili razliku u jutarnjem raspoloženju?

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com