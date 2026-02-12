Kakav je jelovnik Donalda Trampa: Nema ličnog kuvara, a izborom hrane je frapirao i Amerikance!

Navike u ishrani Donalda Trampa otkrivene su u knjizi Let Trump Be Trump koju je napisao bivši voditelj kampanje Korej Levandovski.

Poznato je da se Donald Tramp hvali odličnim zdravljem. Jednom prilikom je rekao da predsednički kandidati imaju obavezu da budu zdravi, a o rezultatima svojih testova govorio je u raznim emisijama.

Nakon što se tema ponovo pokrenula, naročito na račun narandžaste boje kože koja je kod Trampa očigledna, sada su se mnogi zainteresovali i za ishranu predsednika Sjedinjenih Američkih Država. Prilično je iznenađujuća.

Pre svega, Donald Tramp, nije zahtevan kada je hrana u pitanju. Za razliku od mnogih predsedničkih kandidata, koji imaju lične kuvare i posebne menije svakog dana, Tramp uživa u brzoj hrani, baš kao i svaki Amerikanac, prenosi kurir.rs. Ipak, to ne briše činjenicu da su mnogi iznenađeni njegovom ishranom. Evo šta sve pojede u jednom danu.

Preskače doručak

Donald Tramp je u razgovoru sa Džesijem Voltersom iz Fox News 2016. rekao da, kad god može, preskače doručak. Ručak je u većini slučajeva njegov prvi obrok, a njegov najdraži obrok u danu je večera. Ipak, ponekad odluči da doručkuje, a tada uglavnom bira jaja i slaninu, žitarice ili McDonald’s McMuffin. Tramp nikada ne pije ni čaj ni kafu.

Odrezak mesa je omiljeno jelo

Ništa bez brze hrane

Donald Tramp gotovo svakog dana jede brzu hranu, uključujući McDonald’s, Burger King i KFC. Za večeru najčešće bira McDonald’s, a tada naručuje dva Big Mac-a, dva Filet-O-Fish-a i mali čokoladni šejk. Pica je takođe sastavi deo njegove ishrane, ali nikada ne jede koru. Obožava hamburgere, za koje traži da budu dobro pečeni, a od priloga uzima kečap.

Kafu i čaj ne pije, ali zato dijetalnu koka-kolu voli da popije ujutru. Navodno je u Beloj kući za vreme prvog mandata imao instalirano dugme za dijetalnu koka-kolu, koju su mu donosili i do 12 puta dnevno. Uz nju, obožava da jede grickalice, a najviše čips. Inače, Tramp navodno svaki put otvara novo pakovanje grickalica, čak i ako je u prethodnoj kesi ostalo još. To radi zato što ima veliki strah od bakterija.

