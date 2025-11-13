Kako da pasulj ne nadima: Dodajte 1 začin tokom kuvanja – rešava problem gasova i nadutosti

Kako da pasulj ne nadima? Dodajte lovor, kim ili đumbir tokom kuvanja – smanjuju gasove, nadutost i olakšavaju varenje.

Kako da pasulj ne nadima: jedan dodatak rešava stvar

Pasulj je ukusan, hranljiv i često na meniju – ali mnogima stvara neprijatnosti u stomaku. Nadutost, gasovi i osećaj težine nisu retkost, ali postoji jednostavan trik koji to može sprečiti.

Pasulj bez nadimanja: trik sa jednim začinom

Dodavanjem samo jednog začina tokom kuvanja, možete značajno smanjiti stvaranje gasova i olakšati varenje. Ovaj sastojak neutrališe spojeve koji izazivaju nadimanje, a pritom ne menja ukus jela.

Isprobajte sledeći put kada kuvate pasulj – stomak će vam biti zahvalan.

Ako ste na dijeti, slobodno se opustite uz jelo od pasulja s obzirom na vrlo malo kalorija i masti kojima obiluje, a istovremeno snabdeva telo magnezijumom i gvožđem. Energije vam nakon jela od pasulja neće nedostajati, a telu će pružiti i pravu antioksidativnu zaštitu.

Mnogi će zastati pre pripreme pasulja znajući da nadima pa uzrokuje eventualne neprijatnosti zbog stvaranja gasova u telu. Ali, i za to postoji nekoliko trikova.

Mnogima je dobro poznato da će pasulj manje nadimati ukoliko pre kuvanja odstoji barem nekoliko sati u vodi. Prema triku iz bakine kuhinje, pasulj je dobro namočiti i dan ranije pa ga ostaviti u vodi preko noći.

Lovor, kim ili đumbir: začini koji spašavaju stomak

Osim namakanja u vodi, kako pasulj ne bi nadimao, prilikom kuvanja u vodu stavite lovorov list, kim, majoran, majčinu dušicu ili đumbir čija svojstva sprečavaju kasniji nastanak gasova u telu.

Činjenica je i da slabo kuvani pasulj izaziva više gasova. Želite li to da sprečite, pasulj obavezno operite (čak i onaj iz konzerve) i kuvajte ga na laganoj vatri i duže, a ne na jačoj. Pranjem i namakanjem pasulj gubi šećere koji između ostaloga utiču na nadimanje, odnosno kasniju nadutost stomaka.

Naime, kada taj šećer dođe u debelo crevo, bakterija koja je zadužena za izgradnju proizvodi neprijatan miris gasa koji će morati da napusti telo. Iskusni kuvari savetuju da je pasulj dobro kuvan tek nakon što tri puta provri.

Ako ste se pitali kako da pasulj ne nadima, rešenje je jednostavno i dostupno svima: pravilna priprema, duže kuvanje i dodatak začina poput kima, lovora ili đumbira mogu značajno smanjiti neprijatnosti. Uz ove trikove, pasulj ostaje ukusan, zdrav i lakši za varenje.

