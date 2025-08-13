Kako da preživite vrućine i bez klime: Ove namirnice su pravo blago za telo i dušu, okrepljuju i osvežavaju

Kako da preživite vrućine bez klime – ove namirnice su pravo blago za telo i dušu, okrepljuju i osvežavaju!

Mnogi lekari, dijetetičari i nutricionisti savetuju da prilagodite svoju ishranu kako biste lakše podneli visoke temperature tokom leta. Dijetetičarke Nikol Rodrigez i Vendi Džo Peterson preporučuju pet namirnica koje je poželjno konzumirati u junu. Ove namirnice, iako uglavnom voće i povrće, uključuju i jednu možda iznenađujuću stavku, prenosi klix.ba.

Artičoke

Artičoke nisu često na našim jelovnicima, ali su izvanredan izvor vlakana i mogu obogatiti mnoga jela. Jedna artičoka srednje veličine sadrži oko 60 kalorija, 3,5 grama proteina i sedam grama vlakana. Takođe je bogata kalijumom, važnim elektrolitom koji pomaže u regulisanju ravnoteže tečnosti u telu.

Breskve

Breskve i drugo koštičavo voće su idealan izbor za letnje dane. Dijetetičarka Rodrigez naglašava značaj breskvi u ishrani. Jedna breskva srednje veličine ima oko 80 kalorija, tri grama vlakana i dva grama proteina. Pored toga, breskve sadrže beta karoten, antioksidans koji se pretvara u vitamin A, važan za imunitet i zdravlje očiju.

Rabarbara

Iako rabarbara nije široko rasprostranjena u ishrani, ona je izuzetan dodatak i slatkim i slanim jelima, kao i prirodnim sokovima. Jedna šolja rabarbare sadrži 30 kalorija i dva grama vlakana. Peterson preporučuje da je kombinujete sa sezonskim bobicama za ukusan kompot koji se može poslužiti sa grčkim jogurtom, tostom ili proteinskim jelima.

Jagode

Jagode su preporučene za svakodnevnu konzumaciju. Jedna šoljica jagoda sadrži 50 kalorija, tri grama vlakana i 85 miligrama vitamina C. Vitamin C je ključan za imunitet i proizvodnju kolagena u koži.

Svež sir

Sveži sir je dostupan tokom cele godine, ali jun je nacionalni mesec mleka, što ga čini posebno aktuelnim. Rodrigez preporučuje uključivanje svežeg sira u ishranu kao odličan izvor proteina i važnih hranljivih materija. Jedna šolja nemasnog svežeg sira sadrži 24 grama proteina i oko 180 kalorija. Pored toga, svež sir je bogat kalcijumom, koji je neophodan za jake kosti i pravilno funkcionisanje mišića i nerava.

Prilagođavanjem ishrane ovim namirnicama, vaše telo će se lakše nositi sa visokim temperaturama tokom letnjih meseci.

