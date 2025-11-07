Kako da u supermarketu prepoznate jabuke „nakljukane“ pesticidima? Jedan detalj otkriva sve! (VIDEO)

Jabuke se često tretiraju voskom i pesticidima da bi izgledale sjajnije i duže trajale. Kako da prepoznate i uklonite vosak pre konzumacije.

Kupovina voća u supermarketima često nosi dilemu – da li su jabuke koje izgledaju savršeno zapravo prirodne ili su tretirane različitim hemijskim sredstvima?

Prema stručnjacima, jabuke se vrlo često premazuju voskom i tretiraju pesticidima kako bi duže zadržale svežinu i privlačan izgled.

Zašto se jabuke voskiraju?

Voskiranje jabuka nije obavezno, ali se primenjuje iz praktičnih razloga. Premaz smanjuje gubitak vode iz ploda, sprečava razvoj patogena i produžava rok trajanja. Uz to, jabuke postaju vizuelno privlačnije – sjajne i glatke. Profesor Tomislav Jemrić objašnjava da svaka sorta ima prirodnu voštanu prevlaku, ali kod nekih, poput „zlatnog delišesa“, ona nije dovoljno kompaktna, pa se dodatni sloj voska koristi da bi se plod sačuvao i do šest meseci.

Potencijalne opasnosti

Iako jestivi vosak može biti bezbedan, problem nastaje kada se koristi neodgovarajuća vrsta voska ili kada se postupak ne sprovodi pravilno. Tada jabuka spolja izgleda savršeno, ali unutra može imati braon meso ili ukus na etanol. To se dešava kada vosak sprečava normalnu razmenu gasova u plodu.

Kako da prepoznate tretirane jabuke?

Na pakovanju ili nalepnici često postoji oznaka:

– Broj koji počinje sa 4 – ukazuje da je jabuka tretirana pesticidima i voskom.

– Previše sjajna površina – znak da je dodatno obrađena.

Kako ukloniti vosak?

Postoje jednostavni načini da se vosak ukloni kod kuće:

– Operite jabuku u toploj vodi uz pomoć meke četke.

– Dodajte par kapi sirćeta na krpicu i lagano protrljajte plod.

Vosak ima i prednosti

Voskiranje jabuka ima praktične prednosti – produžava svežinu i čuva izgled. Međutim, nepravilna primena može narušiti kvalitet i ukus. Ako želite da budete sigurni da jedete prirodne jabuke, najbolje je da ih kupujete od proverenih proizvođača na pijaci.

