Kako da vas pasulj ne nadima? Uz ovaj trik kuvaćete ga duplo kraće i biće ukusniji nego ikad

Pasulj više ne mora da nadima stomak ni da se kuva dugo. Uz ovaj jednostavan trik biće mekši, ukusniji i spreman mnogo brže nego inače.

Pasulj zna da bude problem ako vas nadima posle jela. Mnogi zato izbegavaju ovo tradicionalno jelo, iako je zdravo i zasitno. Ali postoji jednostavan način da pasulj bude lakši za stomak i da se kuva znatno kraće.

Ovaj trik koriste ljudi koji žele da pasulj bude mek, ukusan i bez neprijatnog osećaja nadutosti. Potrebno je samo malo strpljenja i jedna mala navika u kuhinji.

Prvo namakanje – korak koji mnogi preskaču

Tajna je u pravilnom namakanju pasulja. Pre kuvanja, pasulj treba ostaviti u vodi najmanje 8 sati, najbolje preko noći.

Voda izvlači deo materija koje kasnije izazivaju nadimanje. Sledećeg dana bacite tu vodu i pasulj dobro isperite. Time počinje priprema za lakše varenje i brže kuvanje.

Ako nemate vremena za dugo namakanje, postoji brža varijanta. Prelijte pasulj vodom, pustite da provri dva minuta i onda tu vodu bacite. Nakon toga sipajte novu vodu i nastavite kuvanje.

Mali trik koji skraćuje kuvanje pasulja

Kada pasulj počne da kuva, dodajte prstohvat sode bikarbone u vodu. Ne treba preterivati – mala količina je dovoljna.

Ovaj trik omekšava zrno i pomaže da pasulj bude kuvan duplo brže. Pazite da ne stavite previše, jer ukus može postati blago sapunast.

Tokom kuvanja ne dodajte so odmah. So može usporiti omekšavanje zrna, pa je bolje posoliti pasulj tek pred kraj kuvanja.

Ako želite još bolji ukus, dodajte lovorov list ili malo luka. To daje miris domaće kuhinje bez komplikovanja.

Zašto pasulj bude lakši za stomak

Namakanje i promena vode smanjuju supstance koje izazivaju nadutost. Zato pasulj postaje prijatniji za varenje.

Ovaj način pripreme posebno je koristan ako često imate osećaj težine posle jela. Pasulj ostaje hranljiv, ali ne nadima.

Uz ovaj postupak, pasulj može biti skuvan brže i ukusniji nego ranije. Domaće jelo koje mnogi vole tako postaje i praktičnije za svakodnevni ručak.

Da li i vi pasulj kuvate sa sodom bikarbonom ili imate svoj trik?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com