Kažu da je „metla“ za creva: Razmutite 1 kašičicu moćnog praha u čaši vode i odmah pokrenite varenje

Muči vas nadutost i lenj stomak? Saznajte kako pokrenuti varenje brzo i prirodno uz moćni prah koji deluje kao instant „metla“ za creva.

Neredovna stolica i konstantna nadutost jasan su znak da su vam creva lenja. Kada se javi ovaj problem, prva pomisao je kako pokrenuti varenje brzo, ali bez agresivnih lekova koji stvaraju zavisnost.

Srećom, rešenje je potpuno prirodno. Gastroenterolozi ovaj trik nazivaju „metlom“ za creva jer čisti toksine i pokreće stomak za tili čas. Sve što vam treba jesu čaša vode i jedna kašičica moćnog, jeftinog praha.

Psilijum: Prirodni usisivač koji rešava problem za par minuta

Ovaj moćni prah su zapravo ljuspice psilijuma – stoprocentna prirodna vlakna koja u dodiru sa vodom bubre i stvaraju gustu, mekanu masu. Delujući kao sunđer, ova masa metodično čisti zidove debelog creva, skida stare naslage i nežno, ali efikasno gura toksine napolje.

Zato psilijum s pravom zovu „metlom“ za creva, jer bez ikakve hemije izbacuje sav balast koji vas naduvanim i teškim. Za zdrav stomak i dugoročnu detoksikaciju, ovo je najjednostavniji trik koji možete primeniti kod kuće.

Šta je zapravo psilijum i kako deluje?

Psilijum su stoprocentno prirodne ljuspice koje se dobijaju iz semena biljke Plantago (indijska bokvica). One nemaju ukus ni miris, ali u kombinaciji sa vodom čine čuda: vezuju tečnost, bubre i omogućavaju dubinsko čišćenje creva. Uz pravilnu ishranu, ove ljuspice su najbrži i najjeftiniji domaći trik za detoksikaciju i lagan stomak.

U savremenom životnom stilu, koji se često odlikuje dugim sedenjem i konzumacijom brze hrane sa niskim sadržajem vlakana, česti su problemi sa varenjem, što dovodi do sve većeg broja osoba koje se suočavaju sa tegobama poput zatvora.

Tajna je u „podmazivanju“: Kako radi ova prirodna formula?

Ako se pitate kako pokrenuti varenje bez nadimanja i grčeva, tajna je u tome što psilijum sadrži obilje prirodne sluzi, lipide i masne kiseline koje doslovno podmazuju unutrašnje zidove creva. Pošto su ove ljuspice otporne na želudačne enzime, one nepromenjene stižu do debelog creva. Tamo vezuju vodu, povećavaju svoj obim i do 15 puta i podstiču rad stomaka koji bezbolno izbacuje sve nagomilane toksine.

Kako najbolje iskoristiti ljuske psilijuma?

Jednostavno razmutite kašičicu pahuljica psilijuma u vodi, jogurtu ili voćnom soku, i odmah konzumirajte, budući da brzo formira gelastu teksturu. Na ovaj način se aktivira moćna „četka za creva“ u samo jednom gutljaju! Ipak, zapamtite ključno pravilo: preporučuje se popiti dodatnu čašu vode i obavezno povećati unos tečnosti tokom celog dana kako bi čišćenje bilo potpuno efikasno.

Upotreba ovog prirodnog leka ne donosi štetu zdravlju, ne narušava mikrofloru creva niti ometa proces varenja. Takođe je izuzetno koristan kao podrška za ublažavanje problema poput hemoroida i drugih povezanih sa varenjem.

(Zadovoljna.hr)

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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