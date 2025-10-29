Jedete li viršle: Kada saznate kako se prave, možda ih više nikada nećete probati (video)

Ako ste se ikada zapitali “Od čega se prave viršle?“. Spremite se — jer jednom kad saznate šta je sve uključeno u njihov proces proizvodnje, možda ćete ih gledati sasvim drugačije.

Kratka istorija i poreklo

Viršle, iako danas prepoznatljive na policama kao američki klasik, imaju evropske korene. Njihovi prethodnici — vieneri i frankfurterice — potiču iz Nemačke i Austrije. U SAD su ih uglavnom 19. veka doneli nemački imigranti.

Kako je industrijska proizvodnja napredovala, viršle su postale simbol brzog obroka i roštilj‑zabave. Međutim, pritom su udaljene od svog originalnog recepta.

Kako se prave moderne viršle?

Prema snimku iz emisije “How It’s Made”, proces izgleda ovako: mleveno meso — kombinacija govedine, svinjetine i piletine — često uključuje ostatke i komadiće koji se obrađuju u pastu.

U smesu se dodaju skrob, sol, ukusi i kukuruzni sirup “za dašak slatkoće”. Zatim se cela masa pumpa u tanke plastične ili celulozne omotače. Oblikuje se, kuva, dimi, hladi i pakuje. Radnici su u jednom trenutku izmerili da za 35 sekundi proizvedu lanac viršli dužine čak dva puta dužeg od jednog fudbalskog stadiona.

Reakcije su bile podeljene

Iako je epizoda emitovana pre više od dve decenije, video i dalje redovno kruži internetom. I redovno izaziva šok i gađenje.

„Izgubio sam apetit na nedelju dana“, napisao je jedan gledalac. Drugi je dodao: „Nisam jeo hot-dog deset godina, zahvaljujući toj emisiji.“ Treći je jednostavno dodao: „Nešto zaista nije u redu sa američkim potrošačem.“

Ali nisu svi reagovali sa užasom. Neki tvrde da je bolje znati šta jedemo, dok drugi priznaju da ih čak ni ovaj video nije odvratio od njihove omiljene brze hrane. Bilo da vas ovo navodi da zauvek prestanete da jedete viršle ili da ih još više cenite zbog njihove fascinantne efikasnosti proizvodnje, jedno je sigurno. Sledeći put kada zagrizete hot-dog, setićete se ovih redova.

