Kako se pravilno hraniti tokom posta? Ovo je idealna hrana

Neki poste zbog pomodarstva, neki zbog verskih ubeđenja, neki zbog zdravlja. Ali znate li kako se pravilno hraniti tokom posta?

Danas veliki broj ljudi posti iz verskih ubeđenja, neke osobe poste iz zdravstvenih razloga. Nažalost, pojedinci neumereno i nestručno poste – samo iz pomodarstva. Mnogi ljudi ne znaju kako se pravilno hraniti tokom posta.

Za sve osobe koje poste važno je da to rade na pravilan i umeren način kako ne bi naškodili sebi i svom zdravlju.

Stručnjaci instituta „Batut“ dali su odgovore na neka pitanja o postu. Prenosimo vam najznačajnije odgovore.

Šta je post?

Post je ishrana koja isključuje namirnice kao što su: meso, životinjske masti, mesni proizvodi, mleko, mlečni proizvodi i jaja. U toku posta, glavne namirnice za ishranu su: žitarice, mahunarke, povrće, voće i riba, a pripremaju se uz biljna ulja.

Post ne može biti isti za sve osobe jer zavisi od zdravstvenog stanja i godina starosti. U zavisnosti od godina starosti i zdravstvenog stanja, treba izvršiti određene „pripreme“ i prlagođavanje pre nego što se počne sa postom.

Obično je potrebno 7-10 dana pre početka posta postepeno smanjivati korišćenje namirnica životinjskog porekla, koje se tokom posta ne koriste. Tako će se olakšati prelaz na drugačiji način ishrane.

Važno je da obroci budu redovni, a ishrana raznovrsna. Ni doručak ne treba da bude jednoličan.

Stručnjaci preporučuju neke namirnice za doručak: kifle i čaj, hleb premazan medom ili pekmezom, kaša od skuvanih ovsenih, ječmenih ili ražanih pahuljica. U kašu dodajte izrendanu jabuku sa malo cimeta i malo susama, lanenog semena, semenki suncokreta ili semenki bundeve. Prženje i pohovanje namirnica ne preporučuje se ni van perioda posta, a pogotovu ne tokom posta.

I kada se „završi“ sa postom, postepeno treba povećavati unos namirnica životinjskog porekla, a ne naglo početi sa velikim količinama mesa i mesnih prerađevina, jer to može izazvati nadutost, grčeve i bolove u stomaku. Preporučuje se, za početak, mlad beli sir, čaša jogurta, kiselo mleko, posna mesa – piletina ili ćuretina.

Kako se pravilno hraniti tokom posta?

Umereno i raznovrsno – ključne su reči pravilne ishrane koje važe i za vreme posta. Redovni obroci, pravilan izbor vrsta namirnica i odgovarajući način pripreme – obezbediće dovoljne količine potrebnih hranljivih materija.

Usklađivanje načina ishrane i izbor vrste namirnica sa sezonom takođe je od velikog značaja. Kiseo kupus predstavlja izvanredan izvor vitamina C, a mahunarke – odličan izvor energije i belančevina biljnog porekla.

Najbolje je pripremanje namirnica kuvanjem u vodi ili na pari, pečenjem u rerni na masnoj hartiji, bez upotrebe masti i bez ulja.

Šta je pravilna ishrana?

Nepravilna ishrana predstavlja faktor rizika za nastanak različitih poremećaja kao što su gojaznost, šećerna bolest, bolesti srca i krvnih sudova, ali i za neke maligne bolesti.

Pravilna ishrana jedan je od osnovnih preduslova za očuvanje i unapređenje zdravlja, primenom principa „umereno – raznovrsno – dovoljno“.

Pravilna ishrana podrazumeva redovne obroka tokom dana, pravilan izbor namirnica u ishrani i određen način njihove pripreme.

Zašto je uzdržavanje od mrsnih namirnica korisno?

Post koji isključuje namirnice životinjskog porekla u stvari je jedna vrsta redukcione dijete (to ne znači smanjenje telesne težine, već način ishrane u cilju smanjenja i uklanjanja zdravstvenih tegoba, odnosno radi lečenja: čira na želucu, šećerne bolesti, povišenih vrednosti masnoća u krvi, povišenog krvnog pritiska …) koja pozitivno utiče na organizam.

Savremen način života karakteriše dugačak radni dan i dosta obroka van kuće. Pored toga, konzumira se dosta brze hrane i polugotovih proizvoda. Najčešće su značajno veće količine hrane od one koja je potrebna za optimalno funkcionisanje organizma. To su najčešće: peciva, testenine, punomasno mleko i mlečni proizvodi, meso.

Zato je post dragocen jer predstavlja period u kome se čovekov organizam „odmara“ od „nezdrave“ hrane. Tokom posta se koriste zdrave namirnice: mahunarke, povrće, žitarice, voće, ali one treba da budu i na adekvatan način pripremljene.

Napomene

Kao što smo i ranije upozoravali, post se ne preporučuje deci, trudnicama, dojiljama, starijim osobama i bolesnim osobama, odnosno osobama koje se oporavljaju od bolesti.

Kada je u pitanju vaše zdravlje, ako niste sigurni kako da postite i da li uopšte treba da postite – posavetujte se sa lekarom.

Podsećamo da osobe koje se bave veoma teškim fizičkim poslovima ne bi trebalo da poste. Ili bi morale da vode računa da pri ishrani koriste visokokaloričnu hranu i dosta tečnosti, kako bi nadoknadile utrošene kalorije, minerale i tečnost.

(D.C.)

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

