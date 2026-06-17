Ovako se pravilno sprema kačamak: Stari srpski doručak čisti creva i pomaže da se lakše skinu kilogrami

Ako vam kačamak uvek zagori ili se zgrudva, vreme je da promenite metod. Evo kako spremiti jelo bez greške.

Ako vas zanima kako spremiti kačamak da bude gladak kao krem, a ne knedla koja vam stoji u grlu, problem skoro nikad nije brašno. Problem je voda i trenutak kada počnete da mešate. Ovaj stari doručak ima više vlakana nego većina pahuljica iz prodavnice, a košta sitno.

Zašto se kačamak grudva (i kako to da sprečite)

Grudvice nastaju kad suvo brašno padne u uzavrelu vodu i odmah se zalepi spolja, dok ostane sirovo iznutra. Greška broj jedan. Voda mora da ključa, ali brašno sipajte u tankom mlazu i istovremeno mešajte drvenom kuvačom, bez prestanka.

Mnoge domaćice sipaju sve odjednom, pa onda jure grudve. Idite obrnuto: malo brašna, pa mešanje, pa opet malo.

Priprema korak po korak

Klasičan odnos je jedna mera kukuruznog brašna na tri mere vode, uz prstohvat soli.

Posolite vodu i sačekajte da provri na jak plamen

Smanjite vatru na srednju, pa sipajte brašno u mlazu uz stalno mešanje

Kuvajte 10 do 15 minuta dok se masa ne odvaja od ivica šerpe

Na kraju umešajte kašiku masti ili putera za sjaj i punoću

Domaći kačamak je gotov kad kuvača može da stoji uspravno u sredini. Tada ima onu gustu, baršunastu teksturu zbog koje se i pravi.

Kako spremiti kačamak da bude lagan, a i dalje ukusan

Naši stari su ga često zalivali kajmakom i pršutom, što jeste ukusno, ali za današnji tempo života ipak previše teško i masno. Probajte ovu našu lakšu verziju koja vraća snagu, a ne stvara onaj osećaj težine koji vas uspavljuje pre nego što dan uopšte i počne.

Umesto pola pakovanja kajmaka, stavite kašiku mladog sira i malo jogurta sa strane. Tako zadržite kremastu teksturu kačamka od kukuruznog brašna, a smanjite masnoće.

Za doručak je porcija od pet do šest kašika sasvim dovoljna da vas drži sitim.

Najveći problem nije recept, problem je porcija. Pun tanjir sa gomilom masti nije lagan obrok, koliko god da je domaći. Merite okom, ali pošteno.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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