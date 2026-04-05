Kakva je razlika između smeđih i belih jaja? Jedna su zdravija

Neki ljudi tvrde da su smeđa jaja bolja jer sadrže više nutrijenata. Čak misle da su ona boljeg ukusa. Postoje i oni koji misle da su za pripremu određenih jela bolja isključivo jedna ili isključivo druga.

Znate li kakva je razlika između smeđih i belih jaja ? Mnogi tvrde da su jedna zdravija, evo zbog čega.

Mnogi će reći kako je razlika evidentna: bela jaja su bela, a smeđa su smeđa. I, zaista, to je stvarno tako jer ispod ljuske jajeta i bela i smeđa su jednaka – daće nam jednake nutrijente, istog su ukusa, a i biće podjednako ukusna u bilo kojem jelu.

Kakva je razlika? Kao je obično, kada je hrana u pitanju, sve smeđe uvek bolje od belog: i šećer, i testenina, i hleb, uvreženo je mišljenje da je tako i s jajima. Upravo zato nije neuobičajena pojava da su smeđa jaja skuplja od belih.

Koja jaja su zdravija?

Niko ne može da nas uveri da razlika među jajima ne postoji. Koliko nam se puta dogodilo da je u nekim jajima žumance tamnije?

Naime, tamnije žumance češće je kod smeđih jaja, a razlog tome je ishrana kokošaka. One kokoške koje nisu deo industrije, odnosno koje žive i nose jaja u domaćem uzgoju, češće će nositi smeđa jaja. Upravo odatle stav da su smeđa jaja zdravija od belih, a samim tim i skuplja.