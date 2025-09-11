Kao iz bakine rerne: Sočna stara dobra pita sa mesom (video)

Ako ste veliki gurman i volite tradicionalne pite, preporučujemo vam dobru, staru dobru – pitu sa mesom, bolja je od svakog bureka.

Sastojci:

Tanke kore za baklavu

400 gr mlevenog mesa (mešano)

1 veća glavica crnog luka

ulje

100 ml kisele vode ili mleka

2 jaja

2 -3 kašike griza

50 ml ulja

1/2 praška za pecivo

so, biber, po želji

Priprema:

Luk sitno iseckati, pa ga propržiti i dodati meso. Dinstati, pa umutiti jaja, dodati kiselu vodu ili mleko.

Ubaciti griz sa praškom za pecivo, dodati ulje i sve izmešati. Koristimo 3 kore….Svaku koru premazati jajima, pa na treću stavljamo trećinu mlevenog mesa.

Savijajmo ivice i uvijajmo u rolat. Ređamo u pleh koji smo obložili papirom za pečenje. Opširnije pogledajte u video-materijalu:

