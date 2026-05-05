Kardiohirurg upozorava: Ovo pijete svaki dan, a lekari ga zovu „tečna smrt“ – i nije alkohol

Tečna smrt krije se u flaši koju otvarate svaki dan. Saznajte zašto kardiohirurg poručuje da je odmah izbacite iz frižidera!

Kardiohirurg dr Džeremi London otvoreno tvrdi da je jedno svakodnevno piće zapravo tečna smrt za organizam, a iznenadićete se kada čujete da nije reč o alkoholu.

U pitanju su zaslađena gazirana pića, koja milioni ljudi piju uz ručak, na poslu i ispred televizora.

London je na društvenim mrežama nabrojao četiri navike kojih se kloni kako bi živeo duže i zdravije, a baš sokovi iz limenke našli su se na vrhu te crne liste.

Zašto lekari gazirana pića zovu tečna smrt

London poručuje kratko i jasno: jednostavno ih ne pijte.

U razgovoru za emisiju „Today“ priznao je da je izraz tečna smrt donekle birao da bi privukao pažnju, ali iza dramatike stoji ozbiljan podatak. Ljudi često ni ne primete koliko praznih kalorija unesu kroz čašu soka, a posledice se talože godinama.

Četiri navike koje kardiohirurg zaobilazi u širokom luku

Pre nego što je gazirana pića proglasio za najveći problem, London je naveo i ostale tri stavke. Liste se drži dosledno, bez izuzetaka.

Pušenje kao najgora moguća navika za pluća, srce i krvne sudove

kao najgora moguća navika za pluća, srce i krvne sudove Alkohol, za koji kaže da šteti svakoj ćeliji u telu

Beli hleb, testenina i ostali proizvodi od rafinisanog brašna

Zaslađeni napici, odnosno gazirana pića iz frižidera

Ishrana, prema njegovim rečima, nosi oko 80 odsto kontrole telesne težine, dok vežbanje učestvuje sa svega 20 odsto. Lakše je popiti tri čaše soka nego ih istrčati na traci.

Problem nije samo šećer u tečnoj smrti

Dr Vilijam Li, gostujući u podkastu „ZOE Science & Nutrition“, upozorava da gazirana pića često prolaze ispod radara u poređenju sa drugim lošim navikama.

Brojna klinička i epidemiološka istraživanja povezuju njihovu prekomernu upotrebu sa metaboličkim bolestima, kardiovaskularnim tegobama i pojedinim vrstama raka.

Li ističe da problem nije samo šećer. Da je u pitanju voda, pričali bismo o mineralnoj. Ovde se radi o aditivima, bojama, aromama, konzervansima i stabilizatorima.

Dugotrajna izloženost tim sastojcima, dan za danom, pravi pravu štetu, a ne pojedinačna limenka.

Šta da pijete umesto sokova iz limenke

Zamena za tečnu smrt ne mora biti dosadna. Probajte ova rešenja:

Voda sa kriškom limuna, krastavca ili nane

Domaća limunada bez šećera, zaslađena malo meda

Nezaslađen čaj, posebno zeleni i bilje

Kefir ili kiselo mleko uz obrok

Skriveni znaci da preterujete sa zaslađenim napicima

Telo šalje signale i pre nego što se pojavi ozbiljna dijagnoza. Obratite pažnju na stalnu žeđ, naglu glad već dva sata posle obroka, oticanje stopala, glavobolje popodne i salo oko stomaka koje ne popušta.

Ako prepoznajete bar dva znaka, vreme je da iz frižidera izbacite kola i slične sokove.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com