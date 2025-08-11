Kardiolog: Izbacite ovu namirnicu iz doručka za zdravije srce

Neke uobičajene jutarnje navike, poput izbora doručka, mogu imati dugoročni uticaj na vaše zdravlje. Ako je vaš doručak pun skrivenog natrijuma, mogli biste učiniti svom srcu medveđu uslugu, kaže kardiolog dr Robert Segel za EatingWell.

Natrijum se ne nalazi samo u preterano slanoj hrani poput slanine i kobasica, već i u hrani koja nema posebno slan ukus, poput hleba, peciva i mafina. S obzirom na to da kardiovaskularne bolesti čine jednu od tri smrtna slučaja u SAD, vredi razmisliti o tome šta stavljate na tanjir pre nego što počnete.

Kako doručak sa visokim sadržajem natrijuma može oštetiti vaše srce

Prekomerni unos natrijuma može dovesti do zadržavanja tečnosti, povećanja krvnog pritiska i povećanja rizika od srčane insuficijencije. Studije pokazuju da ljudi koji jedu hranu bogatu natrijumom imaju 19% veći rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti. Višak soli opterećuje sistem koji reguliše krvni pritisak i tera srce da radi jače. Većina ljudi konzumira više od 3.300 miligrama natrijuma dnevno, iako Američko udruženje za srce preporučuje ne više od 1.500 miligrama za optimalno zdravlje.

Previše zasićenih masti

Ako su slanina ili kobasica vaš omiljeni doručak, ne unosite samo previše natrijuma. Ove namirnice takođe sadrže zasićene masti, koje povećavaju holesterol, što je dvostruki udarac za vaše srce. Jedna studija je otkrila da konzumiranje samo 150 grama prerađenog mesa nedeljno može povećati rizik od ozbiljnih srčanih oboljenja za čak 46 procenata. Umesto toga, bolji izbori uključuju jaja, nezaslađeni jogurt, sveži sir sa niskim sadržajem natrijuma ili tunjevinu.

Rizik od dijabetesa tipa 2

Ljudi sa dijabetesom imaju dvostruko veći rizik od srčanih oboljenja jer visok nivo šećera u krvi oštećuje krvne sudove. Održavanje stabilnog nivoa šećera u krvi je ključno za zaštitu srca. Ali problem ne dolazi samo od slatkiša. Istraživanja pokazuju da ishrana bogata natrijumom takođe povećava rizik od dijabetesa. Jedna studija je otkrila da ljudi sa najvećim unosom soli imaju 80 procenata veći rizik od razvoja dijabetesa tipa 2.

Nedostatak vlakana

Vlakna su neophodna za zdravu probavu, kao i za smanjenje rizika od srčanih oboljenja i dijabetesa. Nalaze se u voću, povrću, integralnim žitaricama i orašastim plodovima. Prerađeno meso, poput slanine i kobasica, uopšte ih ne sadrži, a mnogi peciva imaju vrlo malo. Rastvorljiva vlakna su posebno korisna, jer pomažu u uklanjanju holesterola iz organizma. Za doručak bogat vlaknima, izaberite ovsene pahuljice i voće poput jabuka, krušaka ili banana.

Jutarnje navike za zdravlje srca

Smanjenje unosa natrijuma je odlično mesto za početak, ali postoje i druge navike koje vredi usvojiti:

Hidratacija. Popijte čašu vode pre kafe. Čak i blaga dehidracija može opteretiti vaše srce.

Unosite vlakna. Konzumirajte najmanje 5 grama vlakana za doručak. Pomažu u snižavanju holesterola i podržavaju zdravlje varenja.

Visokokvalitetni proteini. Konzumiranje 20 do 30 grama proteina pomaže u stabilizaciji šećera u krvi i duže vas drži sitim.

Bez dodatog šećera. Previše šećera povećava rizik od moždanog udara i srčane insuficijencije. Potražite slatkoću u svežem voću.

Vežbanje. Samo 10 do 15 minuta jutarnje šetnje ili istezanja može poboljšati vaš krvni pritisak i holesterol.

Vreme za opuštanje. Samo minut dubokog disanja može smanjiti stres, a samim tim i opterećenje vašeg srca.

Sunčeva svetlost. Kratka šetnja po jutarnjem svetlu može pomoći u snižavanju krvnog pritiska.

Redovno konzumiranje doručka bogatog natrijumom može ozbiljno oštetiti zdravlje vašeg srca. Ove namirnice podižu krvni pritisak, povećavaju rizik od dijabetesa i često nemaju vlakna. Umesto toga, izaberite doručak bogat vlaknima i nemasnim proteinima i usvojite zdrave jutarnje navike. Ovo će vam pomoći da vaše srce bude zdravo.

