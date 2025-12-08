Kardiolog otkriva koji napitak više nikada neće ni probati, a Srbi ga obožavaju

Energetska pića kriju veliku opasnost za srce. Saznajte zašto ih kardiolozi izbegavaju i kako kofein i šećer uništavaju vaše krvne sudove.

Ako ste se ikada zapitali postoji li namirnica koju bi lekari najradije potpuno izbacili iz upotrebe, odgovor će Vas možda iznenaditi svojom dostupnošću. Kardiolozi su saglasni da su energetska pića jedan od najvećih neprijatelja Vašeg kardiovaskularnog sistema. Upravo ova popularna pića, koja mnogi koriste za brzo buđenje, mogu ostaviti trajne posledice na Vaše zdravlje.

Dr. Rohit Vuppuluri, priznati interventni kardiolog iz Čikaga, izneo je jasan stav koji bi trebalo da Vas zamisli pre sledeće kupovine na pumpi ili u marketu. On tvrdi da nikada neće ni taknuti ova pića, a razlozi su duboko utemeljeni u načinu na koji sastojci deluju na Vaše krvne sudove.

Zašto su energetska pića toliko rizična za srce?

Verovatno mislite da je jedna limenka bezazlena, ali sastav ovih napitaka govori drugačiju priču. Energetska pića su, zapravo, koktel visoke doze kofeina i ogromne količine šećera. Iako kofein u umerenim količinama (poput onog u kafi ili čaju) može biti koristan, količine koje se nalaze u ovim limenkama su često ekstremne. Kada unesete toliku dozu stimulansa odjednom, Vaše telo reaguje stresno.

Prekomerni unos kofeina direktno utiče na srčani ritam. Možete osetiti ubrzan rad srca, a u težim slučajevima dolazi do aritmija koje mogu biti opasne po život. Zamislite Vaše srce kao motor koji iznenada dobija naređenje da radi na maksimalnom broju obrtaja bez pripreme – to je efekat koji energetska pića imaju na Vaš organizam.

Šećerna bomba koja zapušava arterije

Pored kofeina, skriveni ubica u ovim napicima je šećer. Većina brendova sadrži količine šećera koje daleko premašuju preporučeni dnevni unos. Kada redovno konzumirate ovakve napitke, nivo glukoze u Vašoj krvi naglo raste, što dovodi do insulinske rezistencije.

Ovo stanje je direktna prečica ka dijabetesu tipa 2, ali i ka stvaranju naslaga u krvnim sudovima. Šećer iz energetskih pića ubrzava proces ateroskleroze, čineći Vaše arterije krutim i suženim. To znači da srce mora da pumpa krv pod većim pritiskom, što dugoročno iscrpljuje srčani mišić.

Zdravija alternativa je uvek dostupna

Lako je posegnuti za limenkom kada Vam padne energija, ali cena koju Vaše telo plaća je previsoka. Umesto da rizikujete sa proizvodima kao što su energetska pića, poslušajte savet kardiologa. Obična kafa, zeleni čaj ili jednostavno voda su neuporedivo bolji izbori.

Kafa bez šećera sadrži antioksidanse i umerenu dozu kofeina koja Vam može pomoći da se razbudite bez izazivanja šoka za organizam. Vaše zdravlje zavisi od malih odluka koje donosite svakog dana. Zato, sledeći put kada osetite umor, setite se da trenutni nalet energije nije vredan zdravlja Vašeg srca.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com