Kardiolog upozorio: Ova grickalica je najveći neprijatelj srca, nikad je ne jedem!

Većina grickalica koje smatramo bezazlenim, industrijski prženi čips, aromatizovane kukuruzne grickalice i slični proizvodi, u stvari mogu ozbiljno da ugroze zdravlje srca.

Po rečima stručnjaka, česta konzumacija takvih „užina“ može da izazove upale, poremeti metabolizam i optereti krvne sudove.

Prema mišljenju kardiologa Dr. Džek Volfson, grickalice koje se prave u fabrikama nisu prava hrana, pune su prerađenih ulja, rafinisanog skroba, veštačkih aroma i gotovo da nemaju nutritivnu vrednost.

Kako ova grickalica utiče na holesterol, pritisak i srce

On upozorava da čips predstavlja posebno štetan izbor. Naime, zasićene i oksidovane masti iz rafinisanih ulja podižu nivo lošeg holesterola, rafinisani skrob brzo podiže šećer u krvi. Preteran unos soli i aditiva povećava krvni pritisak i zadržavanje tečnosti, sve to opterećuje krvne sudove. Sve to može da vodi do hroničnih kardiovaskularnih problema i problema sa srcem, piše Parade, a prenosi mondo.rs.

Studije i stručnjaci ukazuju da redovna konzumacija ultra-prerađenih grickalica može povećati rizik od hipertenzije, visokog holesterola, gojaznosti i upala. Sve ovo su faktori koji su presudni za zdravlje srca.

Zato kardiolozi savetuju, ukoliko baš želite da grickate, birajte zdravije alternative. To su orašasti plodovi, semenke, sveže povrće, integralne grickalice sa malo soli ili potpuno prirodne snekove. To može biti čak i dobro za zdravlje srca.

Savet kardiologa

„Ako redovno jedete čips i slične grickalice, rizikujete da nagomilate štetne masti, aditive i so koji opterećuju srce“, kaže dr Volfson.

Zato je bolje povremeno ne posegnuti za kesicom čipsa, već prednost dati grickalicama koje daju energiju, a ne zdravstvene probleme. Često male promene, kao prelazak sa čipsa na orahe, semenke ili voće, mogu značajno unaprediti zdravlje srca.

