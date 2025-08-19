Kardiolozi kažu da nikada ne bi ni pipnuli ovu hranu, prva na spisku je i omiljena namirnica mnogih Srba

Određene navike užasne za zdravlje srca. Na prvom mestu su pušenje i pasivni način života. Ali hrana takođe igra važnu ulogu u održavanju zdravlja tog organa.

Iako nas nijedna hrana neće ubiti ako se jede povremeno, kardiolozi kažu da postoji lista namirnica koje treba izbegavati u 99% slučajeva.

Ovde su namirnice u pitanju:

Jetra

Dr. Eleanor Levin izbegava crveno meso jer je veoma bogato zasićenim i trans mastima, koje su loše za srce i mogu izazvati osteoporozu.

„Jetra je posebno loša jer je to organ koji filtrira toksine. Ne jedem je od kada sam postala kardiolog“, rekla je ona.

Kobasice

Dr. Elizabet Klodas kaže za HuffPost da izbegava kobasice po svaku cenu kad god je to moguće, posebno za doručak.

„Oni su bogati soli, što znači da podižu krvni pritisak, ali su takođe bogat izvor zasićenih masti koje podižu holesterol“, rekla je ona.

Svetska zdravstvena organizacija je sve prerađeno meso, uključujući kobasice, šunku i slaninu, klasifikovala kao kancerogeno.

Margarin

Ako i dalje jedete margarin, kardiolozi preporučuju da prestanete.

„Studija je pokazala da jedna supena kašika margarina dnevno povećava šanse da rano umrete za šest odsto. Maslinovo ulje je bolja opcija“, rekla je dr Harmoni Rejnold.

Odrezak

„Izbegavam veoma masno crveno meso, poput bifteka, jer je bogato zasićenim mastima. Kliničke studije su pokazale da je konzumacija zasićenih masti povezana sa povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, raka i dijabetesa“, tvrdi dr Leonard Lili.

Slanina

Slanina je visoko prerađeno meso, bogato zasićenim mastima, koje povećavaju loš holesterol, što je povezano sa povećanim rizikom od srčanog i moždanog udara.

Doktorka Fransoaz Marvel objašnjava da se tokom procesa prerade slanini dodaju so, šećer i nitrati: „Velike količine soli (ili natrijuma) koje se koriste u ovom tretmanu mogu povećati krvni pritisak i zadržavanje tečnosti, uzrokujući da srce radi teže da pumpa krv kroz telo. Visok krvni pritisak, ili hipertenzija, takođe je glavni faktor rizika za kardiovaskularne bolesti. Hemikalije koje se dodaju mesu, poput nitrata, povezuju se sa rakom i drugim zdravstvenim problemima“, istakla je ona.

Pržena piletina

Pohovana piletina je svima omiljena, ali nije dobra za srce. To je jedina hrana koju dr Sanjai Maniar retko jede jer, kaže, redovna konzumacija pržene piletine povećava rizik od srčanih oboljenja i moždanog udara povećavajući količinu zasićenih i trans masti u telu.

„Ove nezdrave masti mogu povećati LDL holesterol i sniziti HDL holesterol“, primetio je on.

Krofne

Krofne se uglavnom prže u uljima koje sadrže trans masti, koje ih otežavaju srcu. Kardiolog Džejn Morgan objašnjava: „Trans masti podižu nivo holesterola i šećera u krvi i doprinose dijabetesu tipa 2, srčanim oboljenjima i moždanom udaru.

