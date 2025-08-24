Kardiolozi mole da jedete ovu namirnicu što više posle 50. godine

Sa ulaskom u šestu deceniju, rizik od kardiovaskularnih bolesti naglo raste, pa čak devet odsto ljudi već ima neku srčanu tegobu. Iako starenje ne možemo zaustaviti, značajan uticaj na zdravlje srca ima ishrana bogata vlaknima, kažu kardiolozi.

Chia semenke – prirodni izvor vlakana za starije od 50

Kardiolozi ističu da većina ljudi ne unosi preporučenih 25–30 grama vlakana dnevno. Chia semenke se izdvajaju kao jednostavan način da brzo nadoknadite tu količinu. Dve kašike chia semenki sadrže oko deset grama vlakana – gotovo polovinu dnevne preporuke za osobu u pedesetima.

Kako chia štite vaše srce?

Vlakna iz chia semenki pomažu da se smanji nivo „lošeg“ LDL holesterola, čime se usporava taloženje plakova u arterijama. Istovremeno poboljšavaju kontrolu šećera u krvi, što smanjuje rizik od dijabetesa tip 2 – a on udvostručuje šanse za srčane bolesti. Dodatno, chia pružaju dugotrajan osećaj sitosti i pomažu u održavanju zdrave telesne težine.

Ključni savet za bezbednu upotrebu

Zbog visokog sadržaja vlakana, chia semenke morate unositi uz dovoljne količine vode. U dodiru sa tečnošću stvaraju gel koji olakšava prolaz kroz digestivni trakt. Bez dovoljno tečnosti, vlakna mogu izazvati nelagodu i nadutost.

Uključite chia semenke u smuti, jogurt ili ovsenu kašu i napravite mali, ali moćan korak ka očuvanju zdravlja srca!

