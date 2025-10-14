Kardiolozi tvrde: Ovo ulje najmanje šteti srcu – koristite ga umesto suncokretovog

Stručnjaci otkrivaju koje ulje najviše čuva srce i krvne sudove – vreme je da izbacite staru naviku iz kuhinje!

Dok suncokretovo ulje decenijama dominira domaćim kuhinjama, sve više kardiologa upozorava da njegov sastav i način prženja mogu negativno uticati na zdravlje srca.

Nedavna istraživanja i preporuke stručnjaka pokazale su da postoji jedno ulje koje je daleko bezbednije, naročito kada je u pitanju svakodnevna upotreba.

Maslinovo ulje – zaštitnik krvnih sudova

Prema rečima vodećih kardiologa, hladno ceđeno maslinovo ulje spada u najzdravije masti na svetu. Bogato je mononezasićenim masnim kiselinama koje pomažu u snižavanju “lošeg” LDL holesterola i čuvaju elastičnost krvnih sudova. Osim toga, sadrži antioksidanse i polifenole koji deluju protiv upala i oksidativnog stresa – glavnih uzročnika srčanih bolesti.

Maslinovo ulje posebno se preporučuje za kuvanje, salate i kratko dinstanje, ali ne i za višekratno prženje, jer visoke temperature mogu da promene njegovu strukturu.

Zašto izbegavati suncokretovo ulje

Suncokretovo ulje, iako popularno i dostupno, sadrži velike količine omega-6 masnih kiselina. U prevelikim količinama one podstiču upalne procese u organizmu, što može doprineti razvoju kardiovaskularnih oboljenja. Takođe, ponovna upotreba istog ulja pri prženju stvara trans-masti koje su izuzetno štetne za srce.

Savet kardiologa: promenite ulje, promenite zdravlje

Stručnjaci savetuju da se maslinovo ulje koristi kao glavna masnoća u ishrani, dok se suncokretovo postepeno izbacuje iz svakodnevne upotrebe. Alternativno, možete povremeno koristiti i ulje avokada ili laneno ulje, koja su takođe bogata korisnim mastima.

Jednostavna promena u izboru ulja može značajno smanjiti rizik od srčanih bolesti – a upravo zato kardiolozi sve češće poručuju: “Maslinovo ulje je najbolja preventiva za srce.”

Vaše srce pamti svaki izbor koji napravite – počnite danas.

