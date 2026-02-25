Kašičica „magične“ smese u jutarnjoj kafi daje energiju za ceo dan

Kokosovo ulje smanjuje neželjen efekat kafe, kašičica magične smese kokosovog ulja i kofeina smanjuje dramatične uspone i padove energije.
Odličan saveznik ako želite da od ranog jutra imate dodatnu energiju je jača kafa sa kokosovim uljem. Samo 1 kašičica magične smese dovoljna je za ceo dan.
Ta nežna masnoća ubrzaće metabolizam, smanjiti osećaj gladi, a vama dati „dodatnu brzinu“. Za vas smo izdvojili proveren recept.
Prema jednoj studiji ljudi koji jedu namirnice s masnim kiselinama za doručak obično ručaju kasnije od onih koji nemaju takvu naviku.
Potrebno je:
- 2,5 dcl rastopljenog kokosovog ulja
- 2,5 dcl kakaoa
- 3 kašike eritritola (prirodni šećerni alkohol)
Priprema:
Sve sastojke dobro promešajte da smesa bude glatka. Ostavite je u tegli u frižideru.
Dovoljna je svako jutro po kašičica „magične“ smese u kafi i mešajte dok se ne rastopi. Ako ne volite slatku kafu onda izostavite iz priprema poslednji sastojak.
Portal „Mindbodygreen“ preporučuje ovu mešavinu koju treba da dodate u vruću jutarnju kafu. Naime, kakao je bogat gvožđem, manganom, kalijumom, fosforom, cinkom i selenom, ima puno antioksidansa više od većine druge hrane.
Kokosovo ulje smanjuje neželjen efekat kafe, a kombinacija kokosovog ulja i kofeina smanjuje dramatične uspone i padove energije.
Masne kiseline u kokosovom ulju smanjuju apetit i osećaj gladi.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com