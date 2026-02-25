Kašičica „magične“ smese u jutarnjoj kafi daje energiju za ceo dan

Kokosovo ulje smanjuje neželjen efekat kafe, kašičica magične smese kokosovog ulja i kofeina smanjuje dramatične uspone i padove energije.

Odličan saveznik ako želite da od ranog jutra imate dodatnu energiju je jača kafa sa kokosovim uljem. Samo 1 kašičica magične smese dovoljna je za ceo dan.

Ta nežna masnoća ubrzaće metabolizam, smanjiti osećaj gladi, a vama dati „dodatnu brzinu“. Za vas smo izdvojili proveren recept.

Prema jednoj studiji ljudi koji jedu namirnice s masnim kiselinama za doručak obično ručaju kasnije od onih koji nemaju takvu naviku.

Potrebno je:

2,5 dcl rastopljenog kokosovog ulja

2,5 dcl kakaoa

3 kašike eritritola (prirodni šećerni alkohol)

Priprema:

Sve sastojke dobro promešajte da smesa bude glatka. Ostavite je u tegli u frižideru.

Dovoljna je svako jutro po kašičica „magične“ smese u kafi i mešajte dok se ne rastopi. Ako ne volite slatku kafu onda izostavite iz priprema poslednji sastojak.

Portal „Mindbodygreen“ preporučuje ovu mešavinu koju treba da dodate u vruću jutarnju kafu. Naime, kakao je bogat gvožđem, manganom, kalijumom, fosforom, cinkom i selenom, ima puno antioksidansa više od većine druge hrane.

Kokosovo ulje smanjuje neželjen efekat kafe, a kombinacija kokosovog ulja i kofeina smanjuje dramatične uspone i padove energije.

Masne kiseline u kokosovom ulju smanjuju apetit i osećaj gladi.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com