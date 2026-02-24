Lekari savetuju: Jedna kašika ove namirnice pre doručka čuva srce i čisti creva „kao metla“

Kašika maslinovog ulja pre kafe rešava probavne smetnje i štiti krvne sudove. Uvedite ovu naviku i osetite olakšanje već prvog dana.

Mnogi misle da su za zdravlje potrebni skupi preparati, ali rešenje često stoji u kuhinjskom ormariću. Jedna kašika maslinovog ulja na prazan stomak je navika koju stanovnici Mediterana neguju decenijama. Ne morate da kupujete egzotične bobice; potrebno je samo da izaberete pravo, kvalitetno ulje. Iako zvuči previše jednostavno, efekat na vaš organizam je trenutan, a dugoročni benefiti su naučno potvrđeni.

Zašto je kašika maslinovog ulja dobra za stomak?

Konzumiranje ekstra devičanskog maslinovog ulja na prazan stomak podmazuje sluzokožu digestivnog trakta, podstiče lučenje žuči neophodne za varenje masti i deluje kao blagi laksativ koji olakšava pražnjenje creva bez iritacija.

Poznati svetski stručnjak i autor knjiga o ishrani, dr Vilijam Li (William Li), često ističe značaj ovog „tečnog zlata“. Prema njegovim rečima, polifenoli u kvalitetnom maslinovom ulju ne samo da smanjuju upale u telu, već aktiviraju i matične ćelije koje regenerišu organe. On naglašava da nije poenta u količini, već u redovnosti. Ovo hladno ceđeno ulje deluje tako što smanjuje nivo lošeg holesterola (LDL) i čuva elastičnost krvnih sudova, što direktno utiče na prevenciju srčanih udara.

Kako ovaj mediteranski eliksir deluje na probavu

Ako se godinama borite sa lenjim crevima, kašika maslinovog ulja može biti prekretnica. Ono deluje mehanički i hemijski. Mehanički, stvara klizav sloj koji pomaže da se sadržaj creva lakše kreće. Hemijski, šalje signal žučnoj kesi da se aktivira. Mnogi greše jer uzimaju ulje uz hranu, ali pravi efekat čišćenja postižete isključivo unosom pre doručka.

Da biste izvukli maksimum iz ove navike, pratite sledeće korake:

Birajte isključivo ekstra devičansko ulje u tamnoj staklenoj ambalaži.

Uzmite jednu supenu kašiku odmah nakon buđenja, pre prve kafe ili vode.

Ako vam ukus ne prija, pomešajte ga sa par kapi limunovog soka.

Sačekajte barem 20 minuta pre nego što doručkujete.

Ovaj prirodni saveznik srca ne deluje agresivno kao farmaceutski laksativi. Umesto grčeva, osetićete prirodan nagon. Takođe, ekstra devičansko ulje je bogato antioksidansima koji štite ćelije od oksidativnog stresa, što je ključno za dugovečnost.

Često postavljana pitanja

1. Da li smem da pijem vodu odmah nakon ulja?

Da, čaša mlake vode nakon ulja može dodatno ubrzati metabolizam i pomoći ulju da brže stigne do creva.

2. Šta ako imam kamen u žuči?

U tom slučaju budite oprezni. Masnoće podstiču kontrakcije žučne kese, što može izazvati bol, pa se obavezno konsultujte sa lekarom pre uvođenja ove navike.

3. Da li mogu koristiti obično rafinisano ulje?

Ne. Rafinisano ulje nema polifenole i lekovita svojstva. Samo kašika maslinovog ulja sa oznakom „ekstra devičansko“ pruža zdravstvene benefite.

Jeste li već probali ovu metodu ili imate neki svoj jutarnji ritual za pokretanje metabolizma koji provereno radi?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com