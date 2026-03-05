Ova salata iz bakine kuhinje smatra se jednom od najzdravijih na svetu – jedite je redovno za dug život i produženu vitalnost.

Kažu da je najzdravija salata na svetu – jedite je svaki dan za dug i zdrav život

Mnoge tradicionalne kuhinje, uključujući recepte naših baka, ističu važnost svežeg povrća i jednostavnih kombinacija za dug i zdrav život.

Jedan od takvih recepata naziva se “najzdravija salata na svetu” – jelo koje obiluju vlaknima, vitaminima i mineralima, i koje bi bilo dobro da zauzima mesto na vašem stolu češće.

Ova salata kombinuje više vrsta povrća koje podržava probavu, imunitet i opšte zdravlje organizma, baš zbog čega se povezuje sa konceptom – dug život.

Za pripremu ove salate biće vam potrebno:

mladi kupus

zelena paprika

praziluk

mladi crni luk

šargarepa

cvekla

rotkvica

krastavac

jabukovo sirće

ulje

so

Ovo je kombinacija povrća koja u sebi sadrži vlakna, vitamine i antioksidanse, a svakodnevna konzumacija može doprineti očuvanju zdravlja.

Priprema

Operite i pripremite sve povrće. Kupus, šargarepu i cveklu izrendajte na sitno, a ostale sastojke naseckajte.

U veću činiju sipajte pripremljeno povrće i posolite ga kako bi pustilo sok.

Dodajte jabukovo sirće i ulje po ukusu.

Sve dobro promešajte i ostavite nekoliko minuta da se ukusi slegnu pre serviranja.

Ova jednostavna priprema čini salatu lako dostupnim obrokom svakog dana – idealna je da je jedete uz ručak ili kao lagani obrok.

Blagodeti ove salate:

Ova salata je puna prirodnih nutrijenata koji:

podržavaju imunitet i varenje

pružaju vitamine A, C i K

deluju kao antioksidansi

pomažu u održavanju zdrave telesne težine

Stručnjaci često ističu da redovna konzumacija povrća može značajno doprineti kvalitetu života i produženju njegovog trajanja – upravo zato ova salata ima reputaciju jela koje ide uz dug život.

Kako su je naši stari pripremali?

Naši preci su ovu vrstu mešavine jeli gotovo svakodnevno, posebno tokom sezone sveže nabavljenog povrća. Kombinacija hrskavog kupusa, svežih korena i kiselkastog sirćeta davala je ukus koji se pamti, a pride je bila hranljiv i zdrav dodatak svakom obroku.

Ako želite jednostavan recept koji možete uključiti u svakodnevnu ishranu i koji donosi brojne zdravstvene prednosti, ova salata je odličan izbor. Redovno uživanje u njoj se povezuje sa dugovečnošću jer doprinosi boljem funkcionisanju organizma i jača imunitet.

