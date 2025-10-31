Kažu da je najzdravije voće na svetu: Melem je za srce i creva, krcato vitaminima i mineralima

Kažu da je najzdravije voće na svetu – melem za srce i creva, krcato vitaminima i mineralima.

Da li ste čuli i/ili jeli pomelo?

Pomelo je najveće citrusno voće, koje može biti veće i od dinje. Poteklo je iz Azije i smatra se pretkom grejpfruta, jer podseća na njegov ukus, ali je slađe. Pored toga, pomelo je izuzetno bogat vitaminom C, koji je poznat po svojim antioksidativnim svojstvima, pomažući u zaštiti ćelija od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima. Takođe, sadrži i druge važne vitamine, poput B1 i B2, kao i minerale poput bakra i kalijuma.

Jedna od ključnih prednosti pomela je njegov uticaj na varenje. S obzirom na to da sadrži značajnu količinu vlakana (oko 6 grama po plodu), pomelo može doprineti boljoj probavi i radu creva te prevenciji zatvora, jer vlakna povećavaju zapreminu stolice. Takođe, vlakna iz pomela podržavaju rast „dobrih“ bakterija u crevima, poboljšavaju zdravlje kostiju, održavaju optimalnu telesnu težinu, kao i zdravlje mozga.

Pomelo je i izvor proteina koji pomažu da duže ostanemo siti, što može doprineti smanjenju kalorijskog unosa. Sa samo oko 230 kalorija po plodu od 600 grama, pomelo je idealan međuobrok.

Zahvaljujući svom bogatstvu antioksidansima, kao što su naringenin, naringin i likopen, pomelo pomaže u neutralizaciji štetnih efekata slobodnih radikala. Ovi antioksidanti mogu pomoći u prevenciji razvoja hroničnih bolesti, uključujući bolesti srca. Pomelo takođe ima svojstva koja mogu poboljšati zdravlje srca, jer se pokazalo da snižava nivo holesterola i triglicerida u krvi.

Neke studije sugerišu da pomelo može imati potencijal u borbi protiv raka, jer njegov ekstrakt potencijalno može suzbiti rast tumora i ubijati ćelije raka, uključujući rak prostate, gušterače i pluća.

Pomelo je lako konzumirati – jednostavno se oljušti kao pomorandža, a potom se plod deli na režnjeve koji se lako odvajaju.

Međutim, treba biti oprezan jer ljudi koji uzimaju statine trebaju izbegavati pomelo, jer sadrži furanokumarine, koji mogu uticati na metabolizam statina.

(danas.rs)

