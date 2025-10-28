Kažu da je ova biljka najzdravija na svetu, a niko živ neće da je jede: Leči sve, od srca pa do slabe kose

Kažu da je ova biljka je najzdravija na svetu, a niko živ neće da je jede – leči sve, od srca pa do slabe kose.

Danas se koristi samo kao baštenski ukras i retko ko je jede

Potočarka je vrlo često zaboravljena biljka za koju stručnjaci veruju da je najzdravija na svetu.

U pitanju je povrće koje sadrži brojne esencijalne vitamine i minerale kao što je gvožđe. Ako je verovati istraživanjima, ova biljka sadrži više gvožđa nego spanać i više vitamina C od nekih agruma.

Osim tih hranljivih materija, potočarka ima brojne zdravstvene prednosti. Naime, prema nedavnoj studiji, utvrđeno je da potočarka zaustavlja i smanjuje oksidativni stres, a takođe i pročišćava krv, podstiče apetit i čisti telo od toksina.

Mnogi ljudi piju sok od potočarke, a preporučuje se i ispijanje razređeno sa vodom u meri 1:5.

Preporučena doza je jedna čaša na svakih nekoliko dana, i ne više od toga, jer može doći do nuspojava.

Sok od potočarke se može primeniti lokalno (spolja) u lečenju bilo koje vrste stanja kože i kose.

Samo utrljajte sok na zahvaćena područja ili koristite sok u obliku obloge i konačno rešite problem opadanja kose, kao i pojedine kožne probleme.

Za oblogu od potočarke uzmite malo lišća ove biljke i pomešajte sa alkoholom, a zatim nanesite smesu na pogođena područja i zamotajte zavojem. Ostavite oblogu par sati, a zatim skinite i isperite područje hladnom vodom.

Pored toga, pojedini stručnjaci tvrde da ima moć da spreči brojne kardiovaskularne probleme.

