Zav ovaj čaj mnogi kažu da je najzdraviji na svetu - pomaže pri varenju, jača imunitet i odličan je i protiv upala.

Kažu da je ovaj čaj najzdraviji na svetu – smiruje creva, jača imunitet i čisti krv

Mnogi ljubitelji prirodnih napitaka veruju da je upravo čaj od origana najzdraviji na svetu.

Ova aromatična biljka, koja se najčešće koristi kao začin u kuhinji, a vekovima ima važno mesto i u narodnoj medicini. Njena lekovita svojstva povezuju se sa jačanjem imuniteta, smirivanjem probavnih smetnji i detoksikacijom organizma, prenosi glossy.espreso.co.rs.

Origano je bogat antioksidansima, vitaminima i mineralima koji pomažu telu da se izbori sa upalama i različitim infekcijama. Upravo zbog toga mnogi tvrde da je ovaj napitak najzdraviji na svetu među biljnim čajevima.

Zašto mnogi veruju da je najzdraviji na svetu

Čaj od origana sadrži aktivne supstance poput karvakrola i timola, koje imaju antibakterijska i protivupalna svojstva. Zahvaljujući njima, ovaj napitak može pomoći organizmu u borbi protiv bakterija i virusa, ali i doprineti boljem radu digestivnog sistema.

Redovno konzumiranje može imati nekoliko potencijalnih koristi:

poboljšava varenje i smanjuje nadutost

jača imunitet i otpornost organizma

pomaže kod kašlja i problema sa disajnim putevima

deluje kao prirodni antioksidans

može doprineti boljoj cirkulaciji i detoksikaciji tela

Zbog ovih svojstava, mnogi ljubitelji prirodne medicine veruju da je ovaj napitak najzdraviji na svetu, posebno tokom hladnijih meseci kada je organizmu potrebna dodatna zaštita.

Kako se priprema čaj od origana

Priprema ovog čaja je vrlo jednostavna i ne zahteva posebne sastojke.

Potrebno je:

1 kašika sušenog origana ili nekoliko svežih listova

250–300 ml vrele vode

po želji kašičica meda

Origano se prelije vrelom vodom i ostavi da odstoji oko 10 minuta. Nakon toga se procedi i po želji zasladi medom. Ovaj napitak može se piti nekoliko puta nedeljno, a u periodima prehlade i češće.

Ko treba da bude oprezan

Iako mnogi smatraju da je čaj od origana najzdraviji na svetu, postoje situacije kada treba biti oprezan. Trudnicama se ne preporučuje njegova česta konzumacija jer veće količine mogu podstaći kontrakcije materice. Takođe, osobe alergične na biljke iz porodice mente treba da budu pažljive.

Umerenost je ključ – preterana količina bilo kog biljnog čaja može izazvati nelagodnosti u stomaku ili mučninu.

Prirodni saveznik zdravlja

Čaj od origana je jednostavan, prirodan i lako dostupan napitak koji mnogi smatraju jednim od najmoćnijih biljnih čajeva. Bilo da ga pijete zbog imuniteta, probave ili opšteg zdravlja, jasno je zašto mnogi veruju da je baš ovaj napitak najzdraviji na svetu.

Upravo zbog kombinacije antioksidansa, eteričnih ulja i prirodnih antibakterijskih svojstava, origano čaj i dalje ima posebno mesto u tradicionalnoj medicini i savremenom zdravom načinu života.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

