Čaj koji nosi velike benefite za srce ako se često konzumira.

Kažu da je ovo najbolji čaj za srce, a malo ko ga pije – čak ga i lekari preporučuju, nalazi se svuda.

Većina srčanih problema mogla bi se sprečiti jednostavnijim promenama u načinu života.

I to nije samo floskula – stručnjaci tvrde da čak 90 odsto bolesti srca može biti izbegnuto zdravijim navikama, prenosi n1info.rs.

Osnova je jednostavna: jedite više biljnih namirnica, birajte nezasićene masti, a masno meso i hranu bogatu solju svedite na minimum. Isto važi i za pića – gazirani sokovi, dijetalni napici i alkohol nisu prijatelji srca. Redovna fizička aktivnost, smanjenje unosa soli i izbegavanje pušenja takođe prave ogromnu razliku, ističu stručnjaci sa Cleveland Clinic-a.

Međutim, postoji jedan topli napitak koji mnogi zanemaruju, a kardiolozi ga preporučuju svakodnevno – zeleni čaj.

Lekari objašnjavaju da zeleni čaj deluje na srce na više frontova. Dr Leonard Pianko napominje da je bogat antioksidansima, koji pomažu u sprečavanju oštećenja ćelija izazvanih slobodnim radikalima – jedinjenjima koja podstiču upale i pogoršavaju srčane probleme. Dr Kišan Parik dodaje da zeleni čaj može doprineti snižavanju krvnog pritiska kod osoba s hipertenzijom, jer antioksidansi opuštaju krvne sudove i poboljšavaju protok krvi.

Osim što štiti srce, zeleni čaj može pomoći i u održavanju telesne težine. „Podstiče metabolizam i može olakšati mršavljenje, a pritom ne sadrži kalorije“, objašnjava dr Pianko. Takođe, njegova konzumacija ima pozitivan uticaj na mozak – poboljšava raspoloženje, koncentraciju i pamćenje, a antioksidansi doprinose i zdravlju kostiju.

Ipak, važno je naglasiti umerenost. Previše zelenog čaja može izazvati nesanicu ili anksioznost zbog kofeina, pa se uvek preporučuje konsultacija s lekarom, posebno ako uzimate lekove.

Zeleni čaj nije čarobni napitak, ali je odličan saveznik u kombinaciji sa zdravim životnim navikama. Umesto gaziranih i dijetalnih pića, dnevna šolja toplog zelenog čaja može postati prijatan ritual – zimi topao, a leti osvežavajući kao ledena verzija.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com