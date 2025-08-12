Kažu da je ovo najzdravija biljka na svetu: Štiti srce i čisti jetru, sok od nje je posebno lekovit za 1 grupu ljudi

Najzdravija biljka na svetu krije moćan lek – otkrijte kome posebno pomaže

Aronija je od davnina okarakterisana kao voće koje je lekovito, zdravo i koje može da pomogne u prevenciji i lečenju različitih bolesti i stanja.

Male tamne bobice pune su hranljivih materija i antioksidanasa, poput vitamina C i antocijanina, te nude pregršt benefita za one koji žele da poboljšaju svoje zdravlje kroz ishranu.

Aronija poboljšava cirkulaciju i čisti krve sudove

Bobice aronije poboljšavaju cirkulaciju krvi, čiste krvne sudove i smanjuju rizik od srčanih bolesti. Zreli plodovi aronije sadrže veliku količinu fenola, koji dezinfikuju krvotok i telo, podstiču zarastanje rana, uklanjaju toksine, smanjuju upale, poboljšavaju elastičnost krvnih sudova i sprečavaju njihovo začepljenje.

Sok od aronije se posebno preporučuje ljudima koji imaju problema s krvnim pritiskom.

Za šta je sve dobar sok od aronije?

Ukoliko se odlučite da napravite sok od aronije, važno je da znate za šta je sve dobar, koristan i u čemu pomaže. Pored toga što je dobra za kardiovaskularni sistem, aronija je sjajna i u prevenciji mnogih bolesti oka, kao što je, na primer, katarakta.

Oni koji imaju problema sa viškom kilograma trebalo bi da znaju da je ovaj plod izuzetno uspešan u prevenciji taloženja masti, kao i u skidanju viška kilograma.

Recept za sok od aronije

Iako se i sirup i sok od aronije mogu kupiti u prodavnicama, svakako je ukusnije i zdravije da ih sami pripremite.

Sastojci:

1 l vode

1 kg šećera

2 limuna

2 kg aronije

Priprema:

Pomešajte šećer i vodu i stavite na ringlu dok se šećer ne rastopi, odnosno dok ne počne da vri. Zatim dodate aroniju i ostavite da se sve zajedno krčka još 10 minuta. Sastojke u šerpi stalno mešajte, pa posle desetak minuta skinite šerpu sa šporeta.

Kada se sirup od aronije potpuno ohladi procedite ga kroz gazu ili cediljku, a bobice ostavite. Potom izgnječite i procedite i bobice. Procedite sve zajedno još jednom, pa tako tako dobijen sirup stavite opet da se kuva.

Čim provri, sklonite sa ringle, pa dodajte limunov sok i promešajte.

Ovako pripremljen sirup od aronije sipajte u staklene flaše, zatvorite ih i odložite na hladno i tamno mesto.

(Telegraf.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com