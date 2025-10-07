Kažu da je to najzdravije voće na svetu – jača imunitet, štiti srce i usporava starenje a nalazi se svuda

Malo ga treba jesti svaki dan.

Kažu da je najzdravije voće na svetu – jača imunitet, štiti srce i usporava starenje a nalazi se svuda!

Kada razmišljamo o zdravom voću, najčešće nam prvo na pamet padnu jabuke i banane – ukusne su, praktične i bogate hranljivim sastojcima. Ali, novo naučno istraživanje baca sasvim novo svetlo na jedan mediteranski klasik, prenosi n1info.rs.

Prema studiji sprovedenoj na Univerzitetu Vilijam Paterson u SAD, upravo sicilijanski limun nosi titulu najzdravijeg voća. I ne, nije reč samo o vitaminu C, iako ga limun ima u izobilju – ovaj citrus krije i obilje flavonoida, moćnih antioksidanasa koji pomažu u borbi protiv upala, jačaju imunitet i usporavaju starenje ćelija.

Grčki portal iefimerida.gr prenosi da limun ne samo što poboljšava varenje i pomaže telu da bolje iskoristi gvožđe iz hrane, već ima i značajnu ulogu u zaštiti srca i krvnih sudova.

Zahvaljujući ovom otkriću, limun – posebno sicilijanski – sve češće se nalazi rame uz rame s najpopularnijim voćkama na listi zdrave ishrane.

