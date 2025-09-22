Kažu da ne postoji bolje povrće za srce: Nalazi se u svakoj kući, svi lekari ga isto hvale

Veoma zdravo i praktično povrće – lako se od njega može pripremiti veoma ukusan obrok.

Znate li da je jedna obična tikvica pravo čudo – lagana, osvežava i čuva krvne sudove!

Dok mnogi leti traže osveženje u voću, jedno povrće tiho odnosi pobedu kada je u pitanju zdravlje srca – tikvica! Lagana, nežna i svestrana, tikvica je pravi dragulj letnje kuhinje, ali i snažan saveznik kardiovaskularnog sistema.

Zašto je tikvica pravi blagoslov za vaše srce?

Prirodno snižava krvni pritisak – Bogata kalijumom i vodom, tikvica pomaže u regulaciji krvnog pritiska bez opterećenja za organizam.

Bez masnoća, a puna vlakana – Savršena za lagane obroke koji čiste krvne sudove i pomažu u smanjenju holesterola.

Pomaže zdravu cirkulaciju – Magnezijum iz tikvice blagotvorno deluje na srčani ritam i elastičnost arterija.

Lagano i osvežavajuće povrće – Sadrži preko 90% vode, pa hladi telo iznutra i sprečava dehidraciju tokom vrelih dana.

Kako je najbolje jesti?

Blago grilovana sa maslinovim uljem i belim lukom

U varivima, potažima ili kao dodatak testeninama

Rendana u salatama, sirova ili kratko obarena

Kao zamena za testo – tikvica se može puniti, spiralizovati ili koristiti u zdravim picama

I na kraju

Tikvica nije samo ukusna, već i lekovita, a leto je pravo vreme da je uključite u ishranu svakog dana.

Ne opterećuje želudac, osvežava i – čuva vaše srce.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com