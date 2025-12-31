Kažu da ovu hranu treba jesti u najluđoj noći i bićete srećni cele godine

Da li znate šta jesti kada sat otkuca ponoć? Prava hrana za novogodišnju noć može privući bogatstvo i ljubav u Vaš dom.

Verovali ili ne, hrana za novogodišnju noć može biti upravo taj tihi saveznik u kreiranju Vaše sudbine. Umesto skupih jela, tajna se krije u pažljivo odabranim namirnicama koje servirate na prazničnoj trpezi, a koje vekovima važe za magnete za sreću, novac i napredak.

Zašto je hrana za novogodišnju noć presudna za uspeh?

Prema starim verovanjima, ono što unesete u organizam u prvim minutima Nove godine definiše energiju koja će Vas pratiti narednih 365 dana. Zato se na Vašem stolu mora naći svinjetina. Zašto baš ona? Svinja je životinja koja rilja unapred, što simbolizuje napredak, kretanje ka cilju i neosvrtanje na prošlost. Pored toga, masnoća svinjskog mesa se u mnogim kulturama povezuje sa bogatstvom i prosperitetom.

Svinjetina će se najčešće naći na stolovima Šveđana, Nemaca i Austrijanaca, ali i na stolovima istočne Evrope, pa tako i našim.

Kupus kao simbol finansijskog uspeha

Uz meso, obavezno servirajte i kupus salatu ili neko drugo zeleno povrće. Zelena boja nije samo osvežavajuća, već simbolizuje papirni novac. Jednostavna logika kaže: što više zeleniša pojedete, to će Vaš novčanik biti deblji.

Okrugla hrana je srećna hrana

Smatra se srećnom jer podseća na okrugle novčiće, a simbolizuju i zatvoren krug godine koja je iza nas.

Mnogi će narodi, poput Grka (Vasilopita) na stolove izneti okrugle ili u obliku prstena, pogače i kolače, a neki će u njih sakriti i novčić, koji onom ko ga nađe osigurava uspeh u dolazećoj godini.

Pasulj, sočivo i leblebija za sreću

Italijani će prizvati sreću sočivom i leblebijom, a ako mu još dodaju svinjske kobasice, ispunili su sve uslove za sreću i blagostanje u novoj godini. Prosperitet će sa sočivom osigurati i Brazilci.

S doseljenicima u Ameriku, preuzeti su i običaji iz starog kraja, pa će se svinjsko pečenje s kiselim kupusom naći na mnogim trpezama u različitim državama SAD-a. Jug će SAD-a ipak, sličnije ltalijanima, pre posegnuti za pasuljem kao srećnom namirnicom. Čini se da je pasulj, posebno crni (blackeyed beans) kao simbol sreće smatran i među američkim robovima dovezenima iz Afrike.

Voće, haringe, rezanci i hrana crvene boje

Ako vam se mahunarke čine teškim pokušajte sa voćem. 12 zrna grožda pojedenih u trenutku kad sat otkuca ponoć, doneće sreću za sve mesece u godini koja dolazi, smatraju Portugalci i Španci.

Skandinavcima će sreću doneti usoljene haringe, srebrne ljuske koje svetlucaju poput nakita i srebrnih novčića i time prizivaju blagostanje.

Japanci i Kinezi sreću vide u rezancima, što dužim to bolje, jer osim sreće trebali bi doneti i dugovečnost. Stoga dobijete li rezance u svom novogodišnjem tanjuru, srčite koliko vam drago, ali nikako ih nemojte seći ili lomiti.

Predznak srećne nosi i crvena hrana, nar, a posebno u Turskoj. Bogatstvo zrna simbolizuje plodnost, a crvena se boja povezuje sa srcem, time sa životom, pa simbolizuje želju za zdravljem i dugim životom.

