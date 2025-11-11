Kesteni iz mikrotalasne spremni za dva minuta – hrskavi spolja, mekani iznutra

Otkrijte kako da napravite kestene iz mikrotalasne za samo dva minuta – bez dima, bez šerpe i bez nereda. Brzo, toplo i neodoljivo mirisno!

Ako ste ikada poželeli miris pečenih kestena, ali vas je odvratila misao na prskanje, dim i prljave ruke – ovo je trik koji menja sve. Kesteni iz mikrotalasne postaće vaša omiljena jesenja poslastica.

Za samo dva minuta u mikrotalasnoj, dobićete meke, slatke i savršeno tople kestene, bez nereda po kuhinji.

Šta vam je potrebno

Sveži kesteni

Nož sa oštrim vrhom

Posuda za mikrotalasnu

Peškir ili ubrus

1. Napravite rez – ali ne bilo kakav

Svaki kesten zarežite unakrsno na vrhu. To nije estetski detalj – rez omogućava pari da izađe i sprečava da kesten „eksplodira“ tokom pečenja.

Savršena dubina reza? Dovoljno da probijete koru, ali ne i meso ploda.

2. Potopite ih kratko

Pre nego što krenu u mikrotalasnu, potopite kestene u vodi oko 5 minuta. Vlaga omekšava koru i pomaže da se kasnije lakše oljušte.

Možete ih i blago posoliti – kao kod kukuruza, daje toplu, orašastu aromu.

3. Mikrotalasna magija

Kestene stavite u posudu otpornu na toplotu, pokrijte ih mokrim ubrusom i ubacite u mikrotalasnu na 800 W – oko 2 minuta.

U zavisnosti od snage mikrotalasne, proverite posle minut i po. Kada vidite da se kora blago otvara, gotovi su.

Vreme pripreme zavisi od snage vaše mikrotalasne pećnice:

Na 1000 W, dovoljno je 2 minuta.

Na 800 W, potrebno je oko 2 i po minuta.

Na 600 W, računajte na ukupno 3 minuta.

4. Sačekajte minut – i uživajte

Ostavite ih da odmore u kuhinjskoj krpi minut-dva. Para će dovršiti proces i kora će skliznuti sama.

Miris? Kao da ste ih pekli na ulici u Rimu. Samo – bez dima, bez čišćenja.

Bonus savet

Ako volite hrskaviju koru, nakon mikrotalasne ih možete kratko staviti u rernu na 200°C oko 5 minuta.

Taj korak nije obavezan, ali daje im onu autentičnu zlatnu boju.

Malo voće sa velikom hranljivom vrednošću

Kesteni su prava jesenja superhrana. Bogati su složenim ugljenim hidratima koji pružaju dugotrajnu energiju, a takođe imaju veoma malo masti u poređenju sa drugim orašastim plodovima. Zahvaljujući visokom sadržaju vlakana, blagotvorno deluju na varenje, dok kalijum doprinosi regulaciji krvnog pritiska i zdravlju srca. Vitamini koje sadrže jačaju imuni sistem, što ih čini idealnim za hladniju sezonu.

Kesteni iz mikrotalasne su dokaz da brzina ne mora značiti kompromis. U dve minute imate ukus detinjstva, toplinu jeseni i mir koji dolazi samo uz činiju toplih kestena.

