Kilogram ove ribe košta 400 dinara, ne čisti i sprema se za dva minuta

Girice su sitna riba koju ćete obožavati još više kada otkrijete da ih uopšte ne treba čistiti. Sve što vam treba je par trenutaka da ih pripremite i vruće ulje da ih učini hrskavim.

Nema čišćenja

Girice iz ribarnice ili zamrzivača ne morate čistiti niti im odsecati glave. Jednostavno ih isperite pod mlazom hladne vode, ocedite i posušite kuhinjskim papirom kako bi višak vlage nestao.

Priprema za prženje

Posušene girice uvaljajte u brašno. Možete koristiti klasično belo ili pšenično brašno, pa se postarajte da svaka ribica bude blago i ravnomerno obložena. Na ovaj način će dobiti finu koricu i zadržati sočnost.

Tehnika prženja

U tiganj sipajte dovoljno ulja da riba “pliva”, ali pazite da ulje bude vruće – ne prevruće. Da proverite temperaturu, stavite jednu giricu: ako oko nje odmah počne da se stvara pena, ulje je spremno. Pržite kratak trenutak, samo dok girice ne dobiju zlatnu boju i postanu hrskave.

Posluživanje i saveti

Šupljom kašikom izvadite girice na papirni ubrus kako bi se ocedio višak masnoće. Posolite po ukusu i odmah služite. Nemojte pretrpavati tiganj hladnim giricama jer će u protivnom ulje izgubiti temperaturu, a riba se više kuva nego prži.

Ovaj jednostavan trik učiniće da svaki zalogaj bude savršeno hrskav, a priprema vam oduzme samo dva minuta!

